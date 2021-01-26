В Свердловской области в режиме неполной занятости работают 23,7 тыс. человек

По состоянию на 1 февраля в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 23 тыс. 694 человека. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.



«Сведения о введении режима неполной занятости для 23 тыс. 694 работников разместили 1 тыс. 463 организации (со среднесписочной численностью работающих 350 тыс. 619 человек), в том числе 425 организаций о введении режима неполной занятости для 7 тыс. 934 работников в связи с введением ограничительных мероприятий (карантина)», — говорится в сообщении.



Сведения о переводе на временную удаленную работу в связи с введением ограничительных мероприятий 66 тыс. 973 работников размещены 1 тыс. 552 работодателями.