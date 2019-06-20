УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:09

На Среднем Урале мужчины хотят зарабатывать на 10 тыс. рублей больше, чем женщины

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2021. Мужчины в Свердловской области рассчитывают зарабатывать на 10 тыс. руб. больше, чем женщины. Об этом сообщает служба исследований портала по поиску работы hh.ru.

Средняя заработная плата, на которую претендуют мужчины в регионе, составляет 40 тыс. руб. Свердловские женщины хотят получать 30 тыс. руб.

«Средняя зарплата в вакансиях, на которые приглашают мужчин, в Свердловской области в 2020 году составила 45 тыс. руб. — это на 5 тыс. руб. больше, чем в 2019 году. Женщин в прошлом году, как правило, приглашали на вакансии с зарплатой 35 тыс. руб., что лишь на 2,5 тыс. превышает показатели 2019 года», — говорится в исследовании.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.06.2019 УБРиР проанализировал базу данных своих новых вкладчиков

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2019. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) проанализировал базу данных клиентов, ...

22.08.2018 В Свердловской области женщины претендуют в среднем на зарплату 30 тыс. руб., мужчины — 40 тыс. руб.

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2018. Жительницы Свердловской области, разместившие или активировавшие резюме в 2018 году, ...

06.03.2017 УБРиР: Для большинства мужчин и женщин в банке важна надежность

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2017. Для 58% респондентов-мужчин и 54% респондентов-женщин главным качеством, которым должен ...

17.02.2016 Зарплата.ру: Доходы свердловских мужчин гораздо выше, чем женщин

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2016. 70% мужчин и 65% женщин среди опрошенных екатеринбуржцев считают, что мужчинам на ...

05.12.2014 МОТ: российские женщины работоспособнее мужчин

Российские женщины более эффективно справляются со своими трудовыми обязанностями, чем мужчины. Однако получают меньшую ...

Популярные новости
29.01.2021Численность населения России за год сократилась на 510 тыс. человек22.01.2021Константин Октаев о ситуации на рынке офисной недвижимости Екатеринбурга01.02.2021Свердловский губернатор подписал указ о смягчении режима повышенной готовности22.01.2021В Екатеринбурге перестали закладывать новые бизнес-центры21.01.2021Свердловчане стали реже занимать в ломбардах
Архив новостей
Февраль 2021 (528)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18