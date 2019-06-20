На Среднем Урале мужчины хотят зарабатывать на 10 тыс. рублей больше, чем женщины

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2021. Мужчины в Свердловской области рассчитывают зарабатывать на 10 тыс. руб. больше, чем женщины. Об этом сообщает служба исследований портала по поиску работы hh.ru.



Средняя заработная плата, на которую претендуют мужчины в регионе, составляет 40 тыс. руб. Свердловские женщины хотят получать 30 тыс. руб.



«Средняя зарплата в вакансиях, на которые приглашают мужчин, в Свердловской области в 2020 году составила 45 тыс. руб. — это на 5 тыс. руб. больше, чем в 2019 году. Женщин в прошлом году, как правило, приглашали на вакансии с зарплатой 35 тыс. руб., что лишь на 2,5 тыс. превышает показатели 2019 года», — говорится в исследовании.