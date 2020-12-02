Область избавляется от птицепрома

Старейшая в Свердловской области птицефабрика «Среднеуральская» почти полностью остановила производство и высвободила более 600 человек персонала. Формально причиной стали многочисленные природоохранные нарушения на предприятии и возникшие в связи с этим претензии со стороны надзорных ведомств. Руководство компании заявляет, что все нарушения устранимы — невозможность работы обусловлена проблемами на объекте коммунальной инфраструктуры города. В 2021 году власти региона планировали продать сразу три птицефабрики, еще сохранившиеся в госсобственности региона. Тем временем на сайте «Авито» уже сегодня продают два предприятия по выращиванию птиц.



Почти полвека птицефабрика в Среднеуральске оставалась основным местом работы для сотен узких специалистов из этой отрасли сельского хозяйства. До середины 2020 года на предприятии трудились 870 человек, по информации на февраль 2021 года численность работников предприятия не превышает 200.



«На сегодняшний день мы прекратили выращивать бройлеров. На предприятии остались шесть птичников родительского стада, которые производят племенное яйцо. Сокращение производства, как и высвобождение персонала, проходило постепенно», — рассказывает директор птицефабрики «Среднеуральская» Максим Максимов.



По словам М. Максимова, проблемы у производителя мяса птицы начались в 2018 году, после того как увязший в долгах актив из казны Свердловской области выкупил челябинский агрохолдинг «Равис».



«На предприятии я работаю с 2016 года. Проблемы начались в 2018 году. Фабрика работала в штатном режиме. В Среднеуральске мы производили птицу, здесь же ее забивали, а потом реализовывали через фирменные магазины. В 2018 году приставы исполнили решение суда — закрыли трубу на сброс стоков. Мы были вынуждены в оперативном порядке решать вопрос с убоем. Было принято решение не останавливать предприятие. В течение следующих полутора лет птицу выращивали на птицефабрике «Среднеуральской», потом ее увозили в Челябинскую область на убой, затем возвращали обратно охлажденным мясом для последующей переработки реализации», — говорит М. Максимов.



В 2019 году на средства агрохолдинга «Равис» на птицефабрике в Среднеуральске были построены очистные сооружения и канализационный коллектор, подключенный к сетям среднеуральского ООО «Тепловодоканал».



«Мы надеялись все-таки на здравое решение, надеялись, что «Тепловодоканал» произведет реконструкцию очистных сооружений и подключит нас. Но вопрос так и не решился. Сначала нас подключили и принимали стоки. Но затем в одностороннем порядке уведомили, что городские очистные сооружения не справляются и нас отключают. И мы остались, по сути, с новыми очистными, с коллектором», — продолжает М. Максимов.



Из-за проблем на предприятии и многочисленных претензий со стороны контрольных органов осенью 2020 года птицефабрику посетил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Вместе с ним на встрече с руководством предприятия присутствовали заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев и прокурор Свердловской области Сергей Охлопков.



Как сообщал тогда департамент информационной политики Свердловской области, темой встречи были вопросы развития предприятия без вреда для экологии.



На встрече учредителя птицефабрики «Среднеуральская» Андрея Косилова попросили за две недели представить готовый эффективный бизнес-план по совершенствованию производства. Также предложили рассмотреть вариант переноса производственной площадки в другое место.



Со своей стороны, власти региона обещали птицефабрике всемерную поддержку: от площадки, которая полностью устроит руководство фабрики, до льготного кредитования и социальных гарантий, а также трудоустройства сотрудников предприятия, которые будут сокращены.



«Даже применяя самые современные технологии, от запаха нам не уйти. Это сильно сказывается на качестве жизни людей. Мы готовы со своей стороны участвовать всеми силами в реализации проекта строительства птицефабрики на другом месте. Мы готовы подписать соответствующие документы. У нас достаточно инструментов поддержки», — говорил тогда губернатор Е. Куйвашев.



Предложенный властями вариант переноса производства на другую площадку директор птицефабрики «Среднеуральская» считает малореалистичным.



«Инвестор уже озвучивал, что перенос производства будет стоить сумму в районе 5 млрд руб., и на это потребуются годы, так как надо, по сути, строить всю инфраструктуру заново. Это большой комплекс работ, и экономической целесообразности таких мероприятий при сегодняшних ценах на мясопродукцию, рентабельности производства мяса птицы и курсе валют нет», — утверждает М. Максимов.



При этом он отмечает, что, для того чтобы устранить все нарушений внутри птицефабрики, нужно примерно 200 млн руб.



«Те замечания, которые есть, сложно устранять на неработающем предприятии. Чтобы их устранить, предприятие должно работать, а не генерировать убытки. Если городские очистные сооружения будут принимать стоки, мы готовы вернуть всю технологию от выращивания до убоя и в рабочем порядке все замечания устранить, вернуть персонал», — утверждает М. Максимов.



Увеличение числа безработных на 600 человек, которых уже высвободила птицефабрика, он считает катастрофическим для Среднеуральска.



«Люди разбежались и стоят на бирже труда», — подтверждает слова директора председатель профкома птицефабрики «Среднеуральская» Алексей Будаков.



Следует отметить, что предприятие гибнет уже повторно. Как ранее писал УрБК, еще в 2015 году ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» превратилось в банкрота из-за задолженности на общую сумму 250 млн руб.



Впоследствии в региональном правительстве признали, что профильные министерства, отвечавшие за птицефабрику, ничего не сделали для ее спасения.



Между тем в областном птицепроме продолжается процесс приватизации госпредприятий. Как следует из проекта поправок в программу управления госсобственностью региона в 2021 году, в планах свердловских властей — вывести из государственной собственности еще три птицефабрики: ОАО «Птицефабрика «Свердловская» (которая является основой отрасли по производству яиц), ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» и ОАО «Птицефабрика «Первоуральская». Номинальная стоимость птицефабрики «Рефтинская» составляет 1 млрд 696 млн руб., «Свердловская» — 2 млрд 605 млн руб., «Первоуральская» — 1 млрд 243 млн руб.



При этом о продаже этих предприятий областные власти заявляли еще в 2012 году. Тогда планировалось, что птицефабрики «Свердловская» и «Рефтинская» должны были перейти к новому собственнику в 2016-2017 годах, а «Среднеуральская» и «Первоуральская» — в 2015 году.