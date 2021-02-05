«Атомстройкомплекс» проектирует пятиэтажную школу в Академическом районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2021. Компания «Атомстройкомплекс» проектирует пятиэтажную школу в Академическом районе Екатеринбурга, сообщает пресс-служба застройщика.



«Впервые в городе будет спроектировано и построено пятиэтажное здание общеобразовательного учреждения. Новая школа рассчитана на 1 тыс. 200 мест. Финансирование проектных и строительных работ ведется из регионального и федерального бюджетов, в том числе за счет участия в национальном проекте «Образование». Для проектировщиков такое финансирование позволяет заложить в проект максимальное количество современных решений», — говорится в сообщении.







Директор по проектированию компании «Атомстройкомплекс» Екатерина Спирина заявила, что новая школа в Академическом будет существенно отличаться от всех предыдущих, которые застройщик проектировал и строил.



«Во-первых, вышло много новых нормативных актов, например, противопожарные требования. Согласно им, располагать учебные классы начальной школы теперь мы можем только на первых двух этажах, тогда как раньше мы могли использовать для этого и уровень третьего этажа. Соответственно, все общешкольные помещения также должны быть доступны и для учеников начальных классов в том числе. Поэтому их размещение должно быть предусмотрено проектом в уровне первого и второго этажей. В итоге габариты школы в плане увеличиваются и при большой ее вместимости необходимы большие земельные участки под застройку. При этом, несмотря на все новшества, в компании «Атомстройкомплекс» накоплен колоссальный опыт как в проектировании, так и в строительстве образовательных учреждений, что позволяет любую норму вписать в проект наилучшим образом», — заявила Е. Спирина.







Также в проекте данной школы будет использовано еще несколько новых проектировочных и архитектурных приемов. Например, входные группы планируется выполнить в виде аркады с подсветкой. Данная конструкция визуально объединит два входа — в крыло начальной школы и в блок средней и старшей школы. Внутри здания появится интересное двусветное пространство вестибюля с открытой лестницей для удобного сообщения зрительного зала с вестибюльной частью здания школы.



«Вестибюль — отправная точка, определяющая различные варианты использования пространства. Помимо стойки регистрации, там будет две зоны рекреации, информационные экраны с навигацией, расписанием занятий, актуальными новостями и многим другим. Идея придания окружающей среде различных функций состоит в том, чтобы стимулировать использование пространства не только учащимися, но и родителями и учителями. Все это в сумме с лаконичным и современным оформлением дает возможность приятно и с пользой провести время в школе», — считает Е. Спирина.







Проект новой школы должен пройти экспертизу, после чего будет объявлен тендер на определение подрядчика для строительства данного общеобразовательного учреждения. Оно появится в 17 квартале района.



Отметим, что «Атомстройкомплекс» активно возводит и реконструирует школы. Эта работа также ведется не только в Екатеринбурге, но и в других городах Свердловской области. В прошлом году учеников впервые приняли школы в Каменске-Уральском и Невьянске, построенные компанией. В настоящее время девелопер завершает реконструкцию школы № 80 в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.



Также «Атомстройкомплекс» является одним из ключевых подрядчиков по строительству детских садов в Свердловской области. Компания разработала несколько проектов таких учреждений, рекомендованных к тиражированию по всей стране. За счет использования готовых панелей «филигран», выпускаемых на собственном заводе застройщика, «Атомстройкомплексу» удалось сократить срок возведения «коробки» дошкольных учреждений до шести-восьми месяцев. На Среднем Урале силами компании построено уже почти три десятка детских садов.



Изображения предоставлены пресс-службой корпорации «Атомстройкомплекс»