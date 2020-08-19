Типы промышленных швейных машин
Без применения высокоточного, надежного, безотказного швейного оборудования невозможно организовать нормальную работу цеха по пошиву чего-либо. Современные промышленные швейные машины применяются для качественного соединения тканей между собой, красивой обработки краев, декорирования одежды орнаментами и выполнения прочих процессов, с которыми не сможет справиться обычная швейная машинка. Давайте рассмотрим основные виды промышленного швейного оборудования, которое сегодня можно увидеть на фабриках самого разного масштаба.1-но и 2-игольные машины для шитья
Прямострочные устройства (формируют стежок челночного типа), предназначенные для соединения между собой 2-х и более слоев ткани. Такие устройства используются для работы с легкими, средними и тяжелыми материалами. Могут иметь 1 или 2 две иглы. Между собой эти машины отличаются по степени автоматизации того или иного процесса, а также наличию дополнительных функций (например, автоподъемника лапки, обрезного элемента для нити и т. п.). Подробнее про эти швейные машины можно узнать на сайте
.Оверлоки
Встречаются на 3, 4 или 5 нитей. В зависимости от конфигурации рассчитаны на выполнение разных стежков (503, 504, 512). Устройства разработаны для обметывания срезов ткани (чтобы предотвратить роспуск нитей) и подразделяются на 3 класса:
1. Обметочно-стачивающие. Одновременно и стачивают, и обметывают ткань.
2. Краеобметочные. Обметывают срезы, защищая ткань от распускания.
3. Ковровые. Применяются для обработки ковров и дорожек, а также различных тяжелых тканей.Машины цепного стежка
Такой тип стежка отличается максимальной прочностью и возможностью растягиваться. Поэтому строчки, которые прокладываются этим стежком, более эластичны нежели строчки челночного типа стежка. Также эти машины способны формировать различные декоративные швы на ткани. На подвиды они разделяются по числу игл и типу стежка:
— 1-игольные. Делают переплетение из одной нити (петля продевается через петлю). Наиболее простые модели.
— 2-игольные. Оснащены двойной системой продвижения материала (имеют нижнюю рейку).
— 3-игольные. Специальные агрегаты с П-образной платформой. Их называют «вертолетами». Имеют более узкое предназначение, так как шью шов в замок, могут выполнять настрочный шов и т.д. Используются при пошиве джинс, спортивных костюмов, пижам, рубашек.
— 4-игольные. На таком оборудовании работают с поясами. Четырехигольные машины имеют платформу цилиндрической формы. оснащены специальными роликами для растяжки резинок и другими элементами.
— 6-игольные. Похожи на 4-игольные, но отличаются от них наличием еще 2-х дополнительных игл.
— Многоигольные. Наиболее функциональные машины, способные работать с самыми разнообразными тканями.
— Для декоративных строчек. Применяются для формирования на ткани декоративного стежка.Петельные агрегаты
Созданы специально для формирования петли под пуговицу или кнопку. В зависимости от конкретного изделия могут менять такие параметры петли, как прорубка и длина. Могут делать петли разной формы — прямой и глазковой, что также зависит от конкретного изделия. Как правило, для легких тканей используется прямая петля, а для тяжелых глазковая.Пуговичные машины
Пришивают пуговицы к ткани. Делятся на полуавтоматические и полностью автоматизированные. В зависимости от необходимого числа отверстий под пуговицы, их форму и размер, могут менять свои основные параметры. Помимо стачивания пуговиц эти устройства способны крепить к ткани различные бирки, этикетки, логотипы брендов.Закрепочники
Промышленные швейные машины, созданные для закрепления или укрепления швов или других элементов изделия. Обычно они встречаются на фабриках, где занимаются изготовлением джинс, спецодежды, брючных костюмов и т.д.Зиг-заг устройства
Позволяют формировать зигзагообразную строчку. Имеют регулятор стежков относительно друг друга. Чаще всего применяются при пошиве женского нижнего белья и верхней одежды.Автоматы программируемой строчки
Способны выполнять самые разнообразные стежки и узоры, в зависимости от конкретной программы. Отличаются наиболее широким спектром применения и многофункциональностью. Могут применяться на любых производствах по пошиву: джинс, сумок, подушек, ремней безопасности, брюк, обуви, рюкзаков и т. д. Наиболее дорогостоящий класс промышленного швейного оборудования.
Мы рассмотрели наиболее популярные устройства для шитья, которые встречаются в промышленности. Разумеется, в реальности их существует намного больше, да и любые их типы будут иметь множество подтипов. Но их отличия друг от друга будут заключаться лишь в наличии каких-то дополнительных элементов.