Госкомпания «Цифровое телевидение» в Свердловской области подала заявление о своем банкротстве

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2021. ОАО «Цифровое телевидение», которым владеет Свердловская область, подало исковое заявление о банкротстве.
Заявление зарегистрировано в картотеке Арбитражного суда Свердловской области. Другие подробности дела неизвестны.
ОАО «Цифровое телевидение» было создано в 2008 году по инициативе бывшего губернатора региона Эдуарда Росселя. Ожидалось, что к 2015 году всех жителей Среднего Урала должны были перевести с аналогового телевидения на цифровое. ОАО «Цифровое телевидение» в рамках этого проекта осуществляло продажу телевизионных приставок.
Как ранее писал УрБК, после ухода первого губернатора в 2009 году реализация проекта была фактически «заморожена». Новые власти не захотели вкладывать средства в развитие сети цифрового вещания. В результате продажи приставок упали настолько сильно, что в 2014 году было принято решение закрыть оба магазина ООО «Цифровое телевидение» в Екатеринбурге (на ул. Блюхера, 50 и в ТЦ «Успенский»).
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