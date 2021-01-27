Покупки новых автомобилей в Свердловской области сократились на 3% в 2020 году

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2021. В прошлом году на Среднем Урале было куплено 48 тыс. 067 новых автомобилей, что на 3% меньше числа автомобилей, купленных в 2019 году (49 тыс. 573). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитического агентства «Автостат».
В то же время, как утверждают авторы исследования, количество выданных на Среднем Урале автокредитов в 2020 году выросло на 2,8% по сравнению с 2019 годом — 33 тыс. 943 кредита против 33 тыс. 026 в 2019 году.
Самое серьезное снижение выдачи автокредитов в 2020 году по сравнению с 2019 годом авторы исследования зафиксировали в Кемеровской (-20,3%) и Тульской (-11,9%) областях, Красноярском крае (-11,6%), а также в Московской области (-11,5%), Москве (-11,1%) и Санкт-Петербурге (-11,1%).
Количество покупок новых легковых автомобилей сильней всего снизилось в Москве (-17,4), Ленинградской области (-14%), Московской области (-12,3%), Ставропольском крае (-11,7), Удмуртской республике (-11,5), Тульской области (-11,3), Санкт-Петербурге (-10,4).
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