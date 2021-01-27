Покупки новых автомобилей в Свердловской области сократились на 3% в 2020 году

УрБК, Челябинск, 27.01.2021. В Челябинской области в 2020 году было выдано 32 тыс. 275 автокредитов, что на 2,3% ...

Число выданных в 2020 году автокредитов на Южном Урале выросло на 2,3%

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2020. В Свердловской области в I квартале 2020 года было выдано 7 тыс. 550 автокредитов (на ...

Количество выданных автокредитов в Свердловской области за год выросло на 11,8%

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2020. В 2019 году средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с ...

Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в 2019 году увеличился на 8,5%

В Свердловской области в 2019 году было выдано чуть более 32 тыс. автокредитов

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2020. В 2019 году в Свердловской области было выдано 32 тыс. 242 автокредита, что всего на ...