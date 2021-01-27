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27.01.2021

Бывший замруководителя свердловского УФССП осуждена за получение взятки в сумме 1,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2021. Суд в Екатеринбурге вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя руководителя УФССП России по Свердловской области Елены Сидоровой. Ей назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отсрочкой отбытия наказания.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, Е. Сидорова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки».

В суде гособвинитель доказывал, что в период с июня 2018 года по февраль 2019 года Сидорова получила от генерального директора компании через посредников взятку в размере 1,7 млн руб. за совершение действий в пользу компании по исполнительному производству и бездействие в пользу руководителя фирмы.

«Исполнительные производства находились в межрайонном отделе регионального УФССП России, деятельность которого в силу должностных полномочий координировала осужденная. Совершение действий в пользу компании выражалось в вынесении постановлений об отмене мер о запрете регистрационных действий в отношении объектов недвижимого имущества, а бездействие в пользу руководителей компании — в непринятии мер судебными приставами-исполнителями по установлению местонахождения и ареста их имущества», — сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры.

26 января 2021 года Железнодорожный районный суд Екатеринбурга признал бывшего заместителя руководителя регионального УФССП России Е. Сидорову виновной в поучении взятки и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы, с лишением права занимать организационно-распорядительные должности в системе ФССП России, с лишением классного чина «советник юстиции 1 класса». На основании части 1 статьи 81 УК РФ суд постановил отсрочить отбытие наказания до достижения ребенком возраста 14 лет.

Приговор не вступил в законную силу, уточняют в прокуратуре Свердловской области.

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