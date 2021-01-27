Более 14 тыс. жителей Свердловской области привились против COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2021. С начала вакцинации населения в октябре 2020 года в Свердловской области против COVID-19 привились более 14 тыс. человек. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщила и. о. заместителя министра здравоохранения региона Екатерина Ютяева.



По ее словам, для вакцинации населения против COVID-19 в 45 медицинских организациях региона, в том числе в отдаленных муниципалитетах, открыты 60 прививочных кабинетов. Чтобы поставить прививку жителям сельских территорий, осуществляется подвоз граждан в стационарные пункты вакцинации.



«С 18 января объявлена массовая вакцинация, в рамках которой мы получили 40 тыс. 050 доз вакцины «Спутник V». Все мы знаем, что вакцинация состоит из двух этапов. Более половины из тех, кто прошел первый этап, уже провакцинировались второй раз. Сейчас записаться на вакцинацию против новой коронавирусной инфекции может абсолютно любой житель Свердловской области. В первую очередь мы призываем к вакцинации лиц старше 60 лет и особенно тех, кто имеет в анамнезе хронические заболевания», — сообщила Е. Ютяева.



Сегодня-завтра в Свердловскую область поступят 2 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона». Учитывая ограниченное количество, она будет рекомендоваться лицам с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, уточнила Е. Ютяева.