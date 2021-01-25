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25.01.2021

Свердловский арбитраж признал банкротом компанию «Игла-Плюс»

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2021. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Игла-Плюс» банкротом. Об этом сообщается в материалах арбитража.

Признать общество с ограниченной ответственностью «Игла-Плюс» (ИНН 6619017297, ОГРН 1156619000230) несостоятельным (банкротом) и открыть в отношении должника конкурсное производство сроком на шесть месяцев — до 13 июля 2021 года», — говорится в судебном решении.

Заявление о банкротстве компании в июле 2018 года подало ООО «Акционеры Артинского завода».

Отметим, что ООО «Игла-Плюс» зарегистрировано в п. г. т. Арти по ул. Советская, 5а. Основной вид деятельности — производство составных частей и принадлежностей машин для текстильного и швейного производства и для обработки кож.

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