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25.01.2021

В Госдуме обратят внимание свердловского губернатора на отсутствие выплат врачам госпиталя имени Тетюхина

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2021. Депутат Госдумы Алексей Балыбердин направит обращение губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву из-за отсутствия доплат врачам гендиректором «Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра» имени В. В. Тетюхина (УКЛРЦ). Об этом парламентарий написал на своей странице в Facebook.

На прошлой неделе коллектив медучреждения выступил с открытым обращением к главе региона в связи с отсутствием выплат за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией. По словам представителей УКЛРЦ, госпиталь начал принимать больных с данным диагнозом с июня 2020 года. Руководство медучреждения насчитало 120 сотрудников, которые должны были получить выплаты за работу в опасных условиях.

По словам депутата Госдумы, гендиректор УКЛРЦ Алексей Щелкунов подтвердил парламентарию, что выплаты действительно не поступили.

Добавим, что жалобы на отсутствие доплат за работу с пациентами с COVID-19 поступают от свердловских медиков с начала пандемии. В декабре 2020 года президенту РФ Владимиру Путину сообщили об отсутствии выплат врачам в Качканаре. Глава минздрава Свердловской области Андрей Карлов пояснил, что центральная горбольница Качканара не работает как «ковидный» госпиталь». В то же время А. Карлов подтвердил, что «сигнал из ЦГБ Качканара о невыплатах медикам» в министерство поступал.

Следственные органы, в свою очередь, начали проверку данного сообщения. Впоследствии свердловский минздрав изменил позицию и признал наличие проблемы.

Напомним, в апреле 2020 года президент РФ установил выплаты для медперсонала, который работает с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией. Для врачей — на уровне 80 тыс. руб., для среднего медперсонала — 50 тыс. руб., для младшего медперсонала — 25 тыс. руб.

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