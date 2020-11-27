Службы скорой в трех крупных свердловских городах отдадут на аутсорсинг компании из Подмосковья

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2020. Службы скорой помощи в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоуральске будут переданы на аутсорсинг компании ООО «РТ-Социальная сфера». Это следует из итогов аукционов, проведенных на сайте госзакупок.
На каждый из конкурсов поступило по одной заявке от этой организации. Других претендентов не было. В этой связи конкурсная комиссия признала торги состоявшимися.
Начальная стоимость лота по Нижнему Тагилу составляла 651 млн 463 тыс. 920 руб., по Каменску-Уральскому — 384 млн 215 тыс. 832 руб., по Первоуральску — 311 млн 748 тыс. 066 руб. Окончательные итоги торгов будут подведены 4 декабря 2020 года.
Компания ООО «РТ-Социальная сфера» зарегистрирована в Мытищах (Московская область). Согласно открытым данным, среднесписочная численность сотрудников организации составляет семь человек. Размер уставного капитала — 100 тыс. руб.
Сама компания была создана в конце 2018 года в рамках частно-государственного партнерства между АНО «Агентство инвестиций в социальную сферу» и госкорпорацией Ростех.
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