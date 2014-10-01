УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости партнеров
Вчера, 17:21

Как получить займ с плохой кредитной историей на карту?

Срочно нужен займ с плохой кредитной историей, но банки отказываются его давать? Отказ объясняют плохой кредитной историей? Да, это серьезная помеха в получении очередного кредита. МФО готовы прийти вам на помощь. Но сначала разберемся, что это такое, откуда берется этот негативный сценарий, кем и где фиксируется и как его изменить.

Займ с плохой кредитной историей

Что может быть виной появления плохой кредитной истории?

Отрицательная запись в истории ваших платежей может быть результатом ошибок учреждений,осуществляющих с вами взаиморасчеты.

Например:

— информация о закрытии долга не поступила в УБКИ;
— в платежных документах даны ошибочные реквизиты;
— в хронологии зафиксированы чужие займы;
— имеется повторная запись о бывших кредитах.

Репутация аккуратного плательщика может быть подмочена по вашей вине.

Это происходит, если у вас:

— открытые кредиты;
— невыплаченные алименты;
— просроченные платежи.

Нахождение под судом или следствием сейчас или прежде тоже может стать причиной отказа в денежной субсидии. Присутствие одного или более пунктов из этого списка — серьезное препятствие к получению очередного банковского кредита. Получить кредит без отказа — https://creditonline365.com.ua/kredit-bez-otkaza в таком случая гораздо сложнее.

Кредит с плохой КИ и без отказа

Источник информации о кредитной истории

Личность заемщика, оставившего в банке заявку на получение кредита, проверяется на предмет неоплаченных счетов, просрочек по платежам и наличия непогашенных задолженностей. Сведения о транзакциях всех, кто хотя бы один раз обращался в финансовую организацию, хранятся в базе данных Бюро кредитных историй. Туда же стекаются сведения об оплате коммунальных платежей, штрафов, налогов и так далее.

Справка: кредитная история — это фиксация всех финансовых операций субъекта в базе данных Национального банка Украины. Хранится десять лет со дня совершения последней транзакции.

Три структурных ветви бюро кредитных историй Украины:

1. Украинское БКИ.
2. Всеукраинское БКИ.
3. Международное БКИ.

Все кредитно-финансовые организации, действующие на территории страны, отправляют в эти бюро сведения о долговых обязательствах клиентов.
Выдача кредитов банками осуществляется после проверки этих сведений. Если комиссия в записях транзакций обнаружит какие-либо нарушения, в займе будет отказано.

Плохая кредитная история? Банки отказывают в кредите? Не отчаивайтесь! Приходите к нам и мы поможем вам не только деньгами, но и улучшением кредитной истории!

Пять причин обратиться за займом в МФО

как получить кредит с плохой КИ

Финансовая стратегия нашего микрофинансовых компаний строится на лояльном отношении к клиентам. МФО более терпимы к ошибкам в вашей финансовой биографии и всегда готовы оказать поддержку в трудную минуту.

Пять причин обратиться к МФО за финансовой помощью:

1.Не требуются поручители, не нужны сведения об имуществе.
2. Максимально быстрое рассмотрение заявок.
3. Мгновенное поступление средств после одобрения на карту.
4. Возможность подать заявку через интернет в любое время суток.
5. Возможность получения солидной суммы (14 950 гривен) новыми и постоянными клиентами.

Получение займа в МФО — шанс улучшить кредитную историю

Все кредитные компании отправляют в базу данных сведения о совершенных транзакциях. Таким образом, оформление и своевременное возвращение микрозаймов в МФО откроет новую, чистую страницу вашей кредитной биографии.

Три полезных совета по формированию хорошей кредитной истории

При оформлении займов придерживайтесь эти трех правил и у вас всегда будут хорошая КИ:

1. Откройте кредитную историю с получения одного-двух потребительских кредитов в микрофинансовой организации и аккуратно их погасите.
2. Не берите взаймы суммы, превышающие ваши возможности и вовремя их возвращайте.
3. Не вступайте в кредитные пирамиды, занимая деньги в одной организации для того, чтобы погасить долги в другой.

Приходите в МФО, получите займы, перезагрузите кредитную историю, придерживайтесь наших советов и будьте всегда с деньгами!

Вернуться в раздел » Новости Партнеров
Материалы по теме
01.10.2014 «Домашние деньги»: почти треть клиентов МФО могли бы получить кредит в банке

УрБК, Москва, 01.10.2014. Пересечение банковского и микрофинансового сегментов можно оценить не более чем в 25%. Такой ...

27.08.2013 ООО КБ «Кольцо Урала» предоставило возможность получения кредитной истории заемщикам

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2013. ООО КБ «Кольцо Урала» сообщило о запуске новой услуги. Теперь заемщики, которые ...

10.04.2013 ОАО «ВУЗ-банк»: с каждым годом кредитная история приобретает все больший вес при принятии решения о выдаче кредита

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2013. ВУЗ-банк выяснил, по каким причинам уральцы чаще всего обращаются в банк за информацией ...

02.04.2013 НБКИ: почти половина граждан не имеет представления о существовании института бюро кредитных историй

УрБК, Москва, 02.04.2013. В последнее время значительно возрос спрос на кредитные истории со стороны заемщиков (порядка ...

25.12.2012 С начала года более трех тысяч клиентов ОАО «ВУЗ-банк» обратились за своими кредитными историями

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2012. За 2012 г. «ВУЗ-банк» более 3 тыс. клиентам предоставил отчеты из Бюро кредитных ...

Популярные новости
18.11.2020«АвтоВАЗ» в пятый раз за год повысил цены на автомобили27.10.2020Екатеринбургская гордума приняла новую редакцию Правил землепользования и застройки26.10.2020Ольга Беленькая о траектории изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 2021 году27.10.2020Рынку жилья предрекли масштабный спад28.10.2020Алексей Прядеин: На форуме «Города России» подготовим ответ вызовам современности
Архив новостей
Ноябрь 2020 (524)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Август 2020 (713)
Июль 2020 (739)
Июнь 2020 (634)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18