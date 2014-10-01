Как получить займ с плохой кредитной историей на карту?

Срочно нужен займ с плохой кредитной историей, но банки отказываются его давать? Отказ объясняют плохой кредитной историей? Да, это серьезная помеха в получении очередного кредита. МФО готовы прийти вам на помощь. Но сначала разберемся, что это такое, откуда берется этот негативный сценарий, кем и где фиксируется и как его изменить.
Что может быть виной появления плохой кредитной истории?
Отрицательная запись в истории ваших платежей может быть результатом ошибок учреждений,осуществляющих с вами взаиморасчеты.
Например:
— информация о закрытии долга не поступила в УБКИ;
— в платежных документах даны ошибочные реквизиты;
— в хронологии зафиксированы чужие займы;
— имеется повторная запись о бывших кредитах.
Репутация аккуратного плательщика может быть подмочена по вашей вине.
Это происходит, если у вас:
— открытые кредиты;
— невыплаченные алименты;
— просроченные платежи.
Нахождение под судом или следствием сейчас или прежде тоже может стать причиной отказа в денежной субсидии. Присутствие одного или более пунктов из этого списка — серьезное препятствие к получению очередного банковского кредита. Получить кредит без отказа — https://creditonline365.com.ua/kredit-bez-otkaza в таком случая гораздо сложнее.
Источник информации о кредитной истории
Личность заемщика, оставившего в банке заявку на получение кредита, проверяется на предмет неоплаченных счетов, просрочек по платежам и наличия непогашенных задолженностей. Сведения о транзакциях всех, кто хотя бы один раз обращался в финансовую организацию, хранятся в базе данных Бюро кредитных историй. Туда же стекаются сведения об оплате коммунальных платежей, штрафов, налогов и так далее.
Справка: кредитная история — это фиксация всех финансовых операций субъекта в базе данных Национального банка Украины. Хранится десять лет со дня совершения последней транзакции.
Три структурных ветви бюро кредитных историй Украины:
1. Украинское БКИ.
2. Всеукраинское БКИ.
3. Международное БКИ.
Все кредитно-финансовые организации, действующие на территории страны, отправляют в эти бюро сведения о долговых обязательствах клиентов.
Выдача кредитов банками осуществляется после проверки этих сведений. Если комиссия в записях транзакций обнаружит какие-либо нарушения, в займе будет отказано.
Плохая кредитная история? Банки отказывают в кредите? Не отчаивайтесь! Приходите к нам и мы поможем вам не только деньгами, но и улучшением кредитной истории!
Пять причин обратиться за займом в МФО
Финансовая стратегия нашего микрофинансовых компаний строится на лояльном отношении к клиентам. МФО более терпимы к ошибкам в вашей финансовой биографии и всегда готовы оказать поддержку в трудную минуту.
Пять причин обратиться к МФО за финансовой помощью:
1.Не требуются поручители, не нужны сведения об имуществе.
2. Максимально быстрое рассмотрение заявок.
3. Мгновенное поступление средств после одобрения на карту.
4. Возможность подать заявку через интернет в любое время суток.
5. Возможность получения солидной суммы (14 950 гривен) новыми и постоянными клиентами.
Получение займа в МФО — шанс улучшить кредитную историю
Все кредитные компании отправляют в базу данных сведения о совершенных транзакциях. Таким образом, оформление и своевременное возвращение микрозаймов в МФО откроет новую, чистую страницу вашей кредитной биографии.
Три полезных совета по формированию хорошей кредитной истории
При оформлении займов придерживайтесь эти трех правил и у вас всегда будут хорошая КИ:
1. Откройте кредитную историю с получения одного-двух потребительских кредитов в микрофинансовой организации и аккуратно их погасите.
2. Не берите взаймы суммы, превышающие ваши возможности и вовремя их возвращайте.
3. Не вступайте в кредитные пирамиды, занимая деньги в одной организации для того, чтобы погасить долги в другой.
Приходите в МФО, получите займы, перезагрузите кредитную историю, придерживайтесь наших советов и будьте всегда с деньгами!
УрБК, Москва, 01.10.2014. Пересечение банковского и микрофинансового сегментов можно оценить не более чем в 25%. Такой ...27.08.2013 ООО КБ «Кольцо Урала» предоставило возможность получения кредитной истории заемщикам
УрБК, Екатеринбург, 27.08.2013. ООО КБ «Кольцо Урала» сообщило о запуске новой услуги. Теперь заемщики, которые ...10.04.2013 ОАО «ВУЗ-банк»: с каждым годом кредитная история приобретает все больший вес при принятии решения о выдаче кредита
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2013. ВУЗ-банк выяснил, по каким причинам уральцы чаще всего обращаются в банк за информацией ...02.04.2013 НБКИ: почти половина граждан не имеет представления о существовании института бюро кредитных историй
УрБК, Москва, 02.04.2013. В последнее время значительно возрос спрос на кредитные истории со стороны заемщиков (порядка ...25.12.2012 С начала года более трех тысяч клиентов ОАО «ВУЗ-банк» обратились за своими кредитными историями
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2012. За 2012 г. «ВУЗ-банк» более 3 тыс. клиентам предоставил отчеты из Бюро кредитных ...