Администрация Екатеринбурга объявила аукцион по аренде 22 нежилых объектов

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2020. Департамент по управлению муниципальным имуществом (ДУМИ) администрации Екатеринбурга проведет 17 декабря 2020 года аукцион на право заключения договоров аренды объектов нежилого фонда.
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, на торги будут выставлены помещения по 22 адресам (с полным списком можно ознакомиться на официальном портале Екатеринбурга.
Прием заявок и документов от предпринимателей на участие в аукционе продлится до 10 декабря 2020 года. Заявки принимаются по адресу: улица 8 Марта, 8б, кабинет 292.
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