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20.11.2020

Минстрой РФ предложил отказаться от строительства апартаментов

УрБК, Москва, 20.11.2020. В Минстрое РФ предложили запретить строительство апарт-отелей и других подобных объектов, которые официально не являются жильем, сообщает РИА «Новости».

«Пока наша позиция, что, наверное, это нецелесообразно в будущем строить все, что не подходит под жилое. Поэтому под амнистию должно попасть то, что уже построено, оно должно быть учтено в объеме ввода жилья, но с какого-то момента мы должны честно друг другу ответить, что все — эта лавочка закрывается, с сегодняшнего дня мы строим только жилье», — сказал 19 ноября 2020 года замглавы ведомства Никита Стасишин на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

Напомним, что в 2016 году Минстрой РФ предлагал закрепить юридический статус апартаментов, юридически приравняв их к жилым помещениям. Однако разработанный законопроект так и не был рассмотрен.

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