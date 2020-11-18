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18.11.2020

Новый квартал Брусники оснастят системой автоматизации

Девелоперская компания «Брусника» оснастит новый квартал «На Некрасова» в Екатеринбурге современной системой автоматизации здания и квартиры, сообщает пресс-служба застройщика.

«В квартале «На Некрасова» автоматизация будет реализована на двух уровнях. Первый охватывает управление инженерными сетями зданий: электрощитовыми, насосными, вентиляцией и пожарной сигнализацией. Многочисленные датчики следят за состоянием этих систем и предупреждают о протечках и других внештатных ситуациях. Вся информация выводится на единый пульт управления домом. Если программа обнаружит проблему, диспетчеру управляющей компании тут же придет уведомление. И он сможет быстро среагировать на нештатную ситуацию», — говорится в сообщении.

Новый квартал Брусники оснастят системой автоматизации

Система проводит круглосуточный мониторинг энергопотребления. С помощью специальных алгоритмов она определяет, какие устройства стоит отключить или перевести в режим экономии. Оборудование не работает на износ, а значит, срок его службы увеличивается.

Еще одна составляющая первого уровня автоматизации — видеонаблюдение. Родители, которые ушли в магазин, не станут переживать за своего ребенка, оставшегося играть во дворе. С экрана телефона они смогут отслеживать все его передвижения и быть уверенными, что малыш в безопасности.

С экрана телефона жители квартала смогут также открывать двери в подъезд и ворота в паркинг. Это им позволит сделать система IP-домофонии.

Новый квартал Брусники оснастят системой автоматизации

Второй уровень автоматизации — «умный дом». Он будет поддерживать в квартире комфортный температурный режим, предупредит о взломе и пожаре, поможет предотвратить потоп. В ванной будут установлены датчики протечек, которые при контакте с водой подадут сигнал сервоприводу перекрыть стояк.

Новый квартал Брусники оснастят системой автоматизации

«С «умным домом» управление квартирой становится полностью дистанционным. Это решение для тех, кто всегда сомневается, выключил ли утюг, но из суеверия не хочет возвращаться и проверять. Благодаря автоматизации сделать это можно будет с телефона. Приложение позволяет в один клик отключить питание розеток и свет», — отмечают в пресс-службе «Брусники».

В системе автоматизации «На Некрасова» используется проводная технология передачи данных от датчиков к контроллеру и исполнительным устройствам. Поэтому она не зависит от источника питания, и ее работа не останавливается даже при отсутствии подключения к интернету. Система позволяет транслировать сигналы на любые расстояния с максимально возможной скоростью. Но главное ее преимущество — адаптивность. Если квартира покажется жителям недостаточно «умной», они легко смогут интегрировать в систему новые девайсы, например, голосовые помощники, которые будут управлять бытовой техникой.

Новый квартал Брусники оснастят системой автоматизации

Проект автоматизации в квартале «На Некрасова» находится в разработке. Пилотную версию Брусника планирует запустить в офисе продаж, когда тот будет достроен.

Отметим, что квартал «На Некрасова» расположится на участке в 5,2 га в границах улиц Печёрская — Некрасова (вблизи Управления Свердловской железной дороги) и будет состоять из четырех домов переменной высотности от 9 до 25 этажей с тихими дворами и подземным паркингом. Суммарно в данной локации Брусника построит около 70 тыс. кв. м. жилья (чуть больше тысячи квартир), 600 парковочных мест и около 3 тыс. кв. м. коммерческой недвижимости. На месте заброшенных железнодорожных путей благоустроят линейный парк. Первая очередь будет введена в эксплуатацию в конце 2022 года, полностью реализовать проект планируется до конца 2025-го. Активная фаза строительства первой очереди начнется через две недели после получения соответствующего разрешения.

Архитектурная концепция квартала «На Некрасова» разработана совместно немецким бюро и мастерской Брусники и использует мотивы неоклассики и стримлайн модерна (одно из основных направлений ар-деко). Посадка домов, составляющих квартал, ориентирована на центральную ось, выполненную в виде пешеходного бульвара с фонтанами, спортивными площадками, деревьями и кустарниками из европейских питомников. Здания развернуты к бульвару внутренними дворами, за счет чего общественные пространства гармонично переходят во внутренние — приватные, камерные и уютные.

«Выбор архитектурной стилистики и ее воплощение стали для нас своего рода вызовом. Был существенный риск поддаться соблазну штампов и уйти в пародирование. Поэтому мы на всех этапах проектирования тщательнейшим образом работали с архитекторами. Разрабатывая проект, мы старались уйти от механистического, шаблонного подхода к формированию среды, созданию дома, дворов и общественных пространств. Нам удалось обогатить пул сценариев проживания благодаря разнообразным планировочным решениям, архитектурным находкам, касающимся пропорций и форматов окон, террас и летних помещений. Мы превратили кровли в пятый фасад», — рассказывал директор Брусники в Екатеринбурге Сергей Антонов.

Брусника — российская девелоперская компания. Специализируется на строительстве жилых многоэтажных домов. Основана в 2004 году. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге. Сегодня Брусника строит современное демократичное жилье в крупных городах Урала и Сибири, в Москве и Московской области.

Изображения предоставлены пресс-службой компании Брусника

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