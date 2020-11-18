Новый квартал Брусники оснастят системой автоматизации

Девелоперская компания «Брусника» оснастит новый квартал «На Некрасова» в Екатеринбурге современной системой автоматизации здания и квартиры, сообщает пресс-служба застройщика.



«В квартале «На Некрасова» автоматизация будет реализована на двух уровнях. Первый охватывает управление инженерными сетями зданий: электрощитовыми, насосными, вентиляцией и пожарной сигнализацией. Многочисленные датчики следят за состоянием этих систем и предупреждают о протечках и других внештатных ситуациях. Вся информация выводится на единый пульт управления домом. Если программа обнаружит проблему, диспетчеру управляющей компании тут же придет уведомление. И он сможет быстро среагировать на нештатную ситуацию», — говорится в сообщении.







Система проводит круглосуточный мониторинг энергопотребления. С помощью специальных алгоритмов она определяет, какие устройства стоит отключить или перевести в режим экономии. Оборудование не работает на износ, а значит, срок его службы увеличивается.



Еще одна составляющая первого уровня автоматизации — видеонаблюдение. Родители, которые ушли в магазин, не станут переживать за своего ребенка, оставшегося играть во дворе. С экрана телефона они смогут отслеживать все его передвижения и быть уверенными, что малыш в безопасности.



С экрана телефона жители квартала смогут также открывать двери в подъезд и ворота в паркинг. Это им позволит сделать система IP-домофонии.







Второй уровень автоматизации — «умный дом». Он будет поддерживать в квартире комфортный температурный режим, предупредит о взломе и пожаре, поможет предотвратить потоп. В ванной будут установлены датчики протечек, которые при контакте с водой подадут сигнал сервоприводу перекрыть стояк.







«С «умным домом» управление квартирой становится полностью дистанционным. Это решение для тех, кто всегда сомневается, выключил ли утюг, но из суеверия не хочет возвращаться и проверять. Благодаря автоматизации сделать это можно будет с телефона. Приложение позволяет в один клик отключить питание розеток и свет», — отмечают в пресс-службе «Брусники».



В системе автоматизации «На Некрасова» используется проводная технология передачи данных от датчиков к контроллеру и исполнительным устройствам. Поэтому она не зависит от источника питания, и ее работа не останавливается даже при отсутствии подключения к интернету. Система позволяет транслировать сигналы на любые расстояния с максимально возможной скоростью. Но главное ее преимущество — адаптивность. Если квартира покажется жителям недостаточно «умной», они легко смогут интегрировать в систему новые девайсы, например, голосовые помощники, которые будут управлять бытовой техникой.







Проект автоматизации в квартале «На Некрасова» находится в разработке. Пилотную версию Брусника планирует запустить в офисе продаж, когда тот будет достроен.



Отметим, что квартал «На Некрасова» расположится на участке в 5,2 га в границах улиц Печёрская — Некрасова (вблизи Управления Свердловской железной дороги) и будет состоять из четырех домов переменной высотности от 9 до 25 этажей с тихими дворами и подземным паркингом. Суммарно в данной локации Брусника построит около 70 тыс. кв. м. жилья (чуть больше тысячи квартир), 600 парковочных мест и около 3 тыс. кв. м. коммерческой недвижимости. На месте заброшенных железнодорожных путей благоустроят линейный парк. Первая очередь будет введена в эксплуатацию в конце 2022 года, полностью реализовать проект планируется до конца 2025-го. Активная фаза строительства первой очереди начнется через две недели после получения соответствующего разрешения.



Архитектурная концепция квартала «На Некрасова» разработана совместно немецким бюро и мастерской Брусники и использует мотивы неоклассики и стримлайн модерна (одно из основных направлений ар-деко). Посадка домов, составляющих квартал, ориентирована на центральную ось, выполненную в виде пешеходного бульвара с фонтанами, спортивными площадками, деревьями и кустарниками из европейских питомников. Здания развернуты к бульвару внутренними дворами, за счет чего общественные пространства гармонично переходят во внутренние — приватные, камерные и уютные.



«Выбор архитектурной стилистики и ее воплощение стали для нас своего рода вызовом. Был существенный риск поддаться соблазну штампов и уйти в пародирование. Поэтому мы на всех этапах проектирования тщательнейшим образом работали с архитекторами. Разрабатывая проект, мы старались уйти от механистического, шаблонного подхода к формированию среды, созданию дома, дворов и общественных пространств. Нам удалось обогатить пул сценариев проживания благодаря разнообразным планировочным решениям, архитектурным находкам, касающимся пропорций и форматов окон, террас и летних помещений. Мы превратили кровли в пятый фасад», — рассказывал директор Брусники в Екатеринбурге Сергей Антонов.



Брусника — российская девелоперская компания. Специализируется на строительстве жилых многоэтажных домов. Основана в 2004 году. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге. Сегодня Брусника строит современное демократичное жилье в крупных городах Урала и Сибири, в Москве и Московской области.



Изображения предоставлены пресс-службой компании Брусника