Штат региональных органов власти РФ с 2021 года сократят на 10%

УрБК, Москва, 16.11.2020. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин анонсировал сокращение штата в центральных и территориальных органах власти с 1 января 2021 года.
«Предлагаю начать оптимизацию системы управления с 1 января и не растягивать, а провести ее за три месяца, до 1 апреля», — сказал М. Мишустин.
С его слов, сокращения будут проведены в министерствах и подведомственных учреждениях за счет вакантных должностей. По оценке председателя правительства РФ, сейчас в ведомствах свободно около 20% штатных должностей.
Как сообщает пресс-служба кабмина, планируется сократить 5% штатной численности в центральных аппаратах федеральных органов власти и 10% — в территориальных органах. По итогам реформы в ведомствах сохранят по 40 сотрудников, в службах и агентствах — по 25 работников.
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