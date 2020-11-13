Более трети соискателей из Екатеринбурга готовы к переезду ради работы

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2020. 36% соискателей из Екатеринбурга готовы к переезду ради работы, следует из данных аналитического центра «Авито Работа» за III квартал 2020 года.



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 2 п. п.



Наибольшая доля соискателей, которые готовы к переезду, наблюдается среди маркетологов и специалистов в сфере рекламы и PR (73%). На втором месте — сфера «Госслужба, НКО» (55%), на третьем — «Искусство, развлечения» (55%). Также высока доля соискателей, готовых к переезду в сфере туризма и ресторанного бизнеса (51%).



«Как альтернативу переезду екатеринбуржцы, работающие в менее квалифицированных профессиях, рассматривают работу вахтовым методом — она интересовала соискателей на 77% больше, чем в прошлом году», — говорится в сообщении.



В целом в России доля готовых к переезду соискателей составляет 33% (+2 п. п. к уровню прошлого года).