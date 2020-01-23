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Минтруд внес в правительство РФ поправки об отраслевой оплате труда
23 январь 2020 (17:51)
Министерство труда внесло в правительство РФ проект поправок об отраслевой оплате труда, об этом сообщила заместитель председателя нового кабинета министров России Татьяна Голикова.
Как уточняет «Коммерсантъ», ранее аналогичную систему предложил внедрить во всей социальной сфере президент РФ Владимир Путин.
«Министерство во главе с Максимом Анатольевичем (Топилиным, который возглавлял Минтруд — прим. ред.), и Минфин тоже такой подход согласовал, подготовило поправки в Трудовой кодекс по введению отраслевых систем оплаты труда, без ограничения, и, соответственно, документ уже сейчас внесен в правительство РФ», — уточнила Татьяна Голикова на представлении нового министра труда и соцзащиты Антона Котякова.
По ее словам, в ближайшее время документ будет рассмотрен на заседании правительства РФ и внесен в Госдуму для того, «чтобы сконструировать систему оплаты труда для медицинских работников».
Ранее в ежегодном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин назвал повышение уровня жизни россиян главной задачей властей на ближайшие годы. До 2024 года на реализацию социальных инициатив, предложенных главой государства, планируется потратить около 4 трлн руб.
Как уточняет «Коммерсантъ», ранее аналогичную систему предложил внедрить во всей социальной сфере президент РФ Владимир Путин.
«Министерство во главе с Максимом Анатольевичем (Топилиным, который возглавлял Минтруд — прим. ред.), и Минфин тоже такой подход согласовал, подготовило поправки в Трудовой кодекс по введению отраслевых систем оплаты труда, без ограничения, и, соответственно, документ уже сейчас внесен в правительство РФ», — уточнила Татьяна Голикова на представлении нового министра труда и соцзащиты Антона Котякова.
По ее словам, в ближайшее время документ будет рассмотрен на заседании правительства РФ и внесен в Госдуму для того, «чтобы сконструировать систему оплаты труда для медицинских работников».
Ранее в ежегодном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин назвал повышение уровня жизни россиян главной задачей властей на ближайшие годы. До 2024 года на реализацию социальных инициатив, предложенных главой государства, планируется потратить около 4 трлн руб.
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