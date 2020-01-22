Новости дня

Коллекторские агентства в РФ могут наделить правом взыскивать долги за оплату услуг ЖКХ

УрБК, Москва, 22.01.2020. Коллекторские агентства в РФ могут получить права на взыскание долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг. Такая норма содержится в новом варианте законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц.



Ранее предлагалось, что работать с взысканием долгов за услуги ЖКХ смогут только управляющие компании, ТСЖ либо жилищные или иные специализированные кооперативы, пишет «Коммерсантъ». Также в этот список входили ресурсоснабжающие организации и региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами.



При этом взыскание долгов с физических лиц допускалось только после проведения с должниками досудебных переговоров. В свою очередь, участники рынка ЖКХ выступали против установления обязательного досудебного порядка при работе с должниками, поскольку это создаст для них дополнительные расходы и другие риски. Согласно новой версии законопроекта, досудебную работу могут исключить из диалога с должниками за коммунальные услуги.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">22 январь 2020 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:57</span><br /><strong>Коллекторские агентства в РФ могут наделить правом взыскивать долги за оплату услуг ЖКХ</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 22.01.2020. Коллекторские агентства в РФ могут получить права на взыскание долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг. Такая норма содержится в новом варианте законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092717-kollektorskie-agentstva-v-rf-mogut-nadelit-pravom-vzyskivat-dolgi-za-oplatu-uslug-zhkh.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: