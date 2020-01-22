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Коллекторские агентства в РФ могут наделить правом взыскивать долги за оплату услуг ЖКХ

22 январь 2020 (11:57)

УрБК, Москва, 22.01.2020. Коллекторские агентства в РФ могут получить права на взыскание долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг. Такая норма содержится в новом варианте законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц.

Ранее предлагалось, что работать с взысканием долгов за услуги ЖКХ смогут только управляющие компании, ТСЖ либо жилищные или иные специализированные кооперативы, пишет «Коммерсантъ». Также в этот список входили ресурсоснабжающие организации и региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами.

При этом взыскание долгов с физических лиц допускалось только после проведения с должниками досудебных переговоров. В свою очередь, участники рынка ЖКХ выступали против установления обязательного досудебного порядка при работе с должниками, поскольку это создаст для них дополнительные расходы и другие риски. Согласно новой версии законопроекта, досудебную работу могут исключить из диалога с должниками за коммунальные услуги.

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