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Суд обязал администрацию Серова демонтировать аварийную эстакаду над железнодорожными путями
21 январь 2020 (17:15)
УрБК, Екатеринбург, 21.01.2020. Суд обязал администрацию Серовского городского округа поставить на учет и демонтировать аварийный объект — эстакаду над железнодорожными путями общего пользования.
Проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на станции Серов-Сортировочный провела Серовская транспортная прокуратура. Установлено, что над железнодорожными путями общего пользования располагается эстакада, которая имеет признаки разрушения целостности, не используется по назначению и является бесхозяйным сооружением. По итогам проверки был сделан вывод, что аварийный объект создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, возникновения чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте.
В связи с этим прокурором в суд было направлено исковое заявление к администрации Серовского городского округа о возложении обязанности направить заявление в орган, осуществляющий госрегистрацию прав на недвижимое имущество, о постановке эстакады на учет в качестве бесхозяйного сооружения.
Также прокуратура потребовала зарегистрировать право муниципальной собственности и демонтировать аварийный объект. Решением Серовского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, судебный акт вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на станции Серов-Сортировочный провела Серовская транспортная прокуратура. Установлено, что над железнодорожными путями общего пользования располагается эстакада, которая имеет признаки разрушения целостности, не используется по назначению и является бесхозяйным сооружением. По итогам проверки был сделан вывод, что аварийный объект создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, возникновения чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте.
В связи с этим прокурором в суд было направлено исковое заявление к администрации Серовского городского округа о возложении обязанности направить заявление в орган, осуществляющий госрегистрацию прав на недвижимое имущество, о постановке эстакады на учет в качестве бесхозяйного сооружения.
Также прокуратура потребовала зарегистрировать право муниципальной собственности и демонтировать аварийный объект. Решением Серовского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, судебный акт вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
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