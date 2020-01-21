Новости дня

Госдолг Свердловской области на начало 2020 года превысил 77,18 млрд рублей

21 январь 2020 (11:56)

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2020. Государственный долг Свердловской области по состоянию на 1 января 2020 года составил 77 млрд 187,8 млн руб. Об этом говорится в официальном сообщении министерства финансов Свердловской области.

Напомним, что на 1 октября 2019 года госдолг региона составлял 60 млрд 792,8 млн руб. Таким образом, за два месяца к концу 2019 года госдолг Свердловской области вырос на 16 млрд 395 млн руб.

При этом по состоянию на 1 января 2019 года государственный долг Свердловской области составлял 72 млрд 792,839 млн руб., за год госдолг региона вырос более чем на 4,49 млрд руб.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: