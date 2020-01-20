Новости дня
В банке «НЕЙВА» с 20 января стартует новая акция от платежной системы VISA
20 январь 2020 (16:53)
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2020. С 20 января в банке «НЕЙВА» стартует новая акция международной платежной системы VISA.
Как уточнили в кредитно-финансовой организации, принять участие в акции просто: с 20 января необходимо совершать покупки по картам Visa банка «НЕЙВА» на сумму от 300 руб.
«Потратились на подарки в новогодние праздники? У вас есть шанс хорошо окупить все расходы и даже стать миллионером! Рассчитывайтесь картами Visa банка «НЕЙВА» до 1 марта 2020 года и участвуйте в розыгрыше 1,5 млн руб. и других денежных призов! Загружайте фото чеков на сайт pay.visa.ru, больше чеков — выше шансы. Подарок за первый чек — кэшбэк 100 руб. на счет мобильного телефона!
Участвуйте в еженедельном розыгрыше 1 тыс. руб. за покупки от 300 руб. или 50 тыс. руб. за покупки в сети магазинов «Пятерочка», а также главного приза — 1,5 млн рублей. Шанс стать миллионером растет с каждой покупкой!» — говорится в сообщении пресс-службы банка.
При этом представители кредитной организации обращают внимание на то, что призы по новой акции суммируются с обычным кэшбэком за покупки по картам банка «НЕЙВА». А если нет карты, то можно оставить заявку на ее оформление на сайте банка «НЕЙВА».
Как уточнили в кредитно-финансовой организации, принять участие в акции просто: с 20 января необходимо совершать покупки по картам Visa банка «НЕЙВА» на сумму от 300 руб.
«Потратились на подарки в новогодние праздники? У вас есть шанс хорошо окупить все расходы и даже стать миллионером! Рассчитывайтесь картами Visa банка «НЕЙВА» до 1 марта 2020 года и участвуйте в розыгрыше 1,5 млн руб. и других денежных призов! Загружайте фото чеков на сайт pay.visa.ru, больше чеков — выше шансы. Подарок за первый чек — кэшбэк 100 руб. на счет мобильного телефона!
Участвуйте в еженедельном розыгрыше 1 тыс. руб. за покупки от 300 руб. или 50 тыс. руб. за покупки в сети магазинов «Пятерочка», а также главного приза — 1,5 млн рублей. Шанс стать миллионером растет с каждой покупкой!» — говорится в сообщении пресс-службы банка.
При этом представители кредитной организации обращают внимание на то, что призы по новой акции суммируются с обычным кэшбэком за покупки по картам банка «НЕЙВА». А если нет карты, то можно оставить заявку на ее оформление на сайте банка «НЕЙВА».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Владельцы карт банка «НЕЙВА» смогут быстрее получать доход на остаток по счету и оборотам
- Владельцы карт Visa от УБРиР могут выиграть до 100 тыс. рублей за покупки
- ООО «Банк «НЕЙВА» запускает акцию для владельцев карт — «Отдых в стиле НЕЙВА»
- Банк «НЕЙВА» приготовил для своих клиентов «Олимпийское золото»
- ООО «Банк «НЕЙВА» начинает выпуск карт Visa Business с фотографией