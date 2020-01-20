ЕВРАЗ модернизирует шахту «Осинниковская»

Фотография предоставлена управлением по связям с общественностью Распадской угольной компании

Фотография предоставлена управлением по связям с общественностью Распадской угольной компании

Распадская угольная компания (управляет угольными активами ЕВРАЗа) закупила новый механизированный очистной комплекс Glinik для шахты «Осинниковская». Об этом сообщает управление по связям с общественностью предприятия.На предприятие уже доставили все секции крепи, лавный конвейер, перегружатель, маслостанции. До марта 2020 года ожидают новый очистной комбайн и энергопоезд.«Совместно с производителем угольщики создали продукт по индивидуальному проекту: усовершенствовали конструкцию секций крепи и отрегулировали их высоту в соответствии с горно-геологическими условиями предприятия. Для этого сотрудники «Осинниковской» посетили завод-изготовитель в Польше», — говорится в сообщении Распадской угольной компании.Комплекс запустят в работу в лаве 4-1-5-7. К ее разработке приступят в апреле 2020 года. Горняки планируют использовать оборудование в четырех следующих лавах пласта Елбанский-5.Ожидается, что техническое перевооружение увеличит производительность предприятия. По предварительным оценкам, горняки смогут ежемесячно добывать около 170 тыс. т угля. Сегодня они выдают на-гора порядка 130 тыс. т угля в месяц.Осенью 2019 года стало известно, что Распадская угольная компания специально для шахты «Осинниковская» приобрела современный очистной механизированный комплекс Fazos.«С заводом-производителем мы определили требуемый тип, размер, конфигурацию комплекса, чтобы машина оставалась современной еще несколько лет. Будем применять комплекс в привязке с комбайном Joy и комбайном маслостанции Kamat — мирового бренда в силовой гидравлике», — отметил директор шахты «Осинниковская» Игорь Кириллов.Помимо покупки современного оборудования, шахта модернизирует конвейерную ленту и продолжит внедрение IT-проектов: автоматизированного комплекса предсменного медосмотра, системы Abie — цифрового управления охраной труда и промышленной безопасностью.В 2020 году шахта «Осинниковская» планирует завершить работы в лаве 4-1-5-6 и в марте перейти на лаву 4-1-5-7 протяженностью два километра и с запасами угля порядка 2 млн т.Шахта «Осинниковская» добывает один из востребованных металлургами коксующихся углей марки «Ж». После переработки на обогатительных фабриках «Кузнецкая» и «Абашевская» в виде концентрата он отгружается на металлургические комбинаты ЕВРАЗа и сторонним потребителям.Шахта «Осинниковская» находится под управлением ООО «Распадская угольная компания», которое также осуществляет функции управляющей организации в отношении иных угольных активов ПАО «Распадская» и ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» (входят в состав ЕВРАЗа).