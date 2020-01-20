Новости дня
Теплоснабжение стадиона «Екатеринбург Арена» обойдется бюджету Свердловской области в 62,3 млн рублей
20 январь 2020 (16:36)
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2020. Теплоснабжение стадиона «Екатеринбург Арена» обойдется бюджету Свердловской области в 62,3 млн руб. По данным портала госзакупок, срок действия договора — с 13 декабря 2019 года до конца 2020 года.
Ранее денежные средства на оплату коммунальных услуг «Екатеринбург Арены» предоставлялись из федерального бюджета, через ФГУП «Спорт — Инжиниринг».
В прошлом году расходы не тепло были примерно такие же. Один договор был подписан между ФГУП и поставщиком в конце 2018 года, второй — весной 2019 года. Общая сумма двух контрактов составляла около 63 млн руб.
Стоит отметить, что весной прошлого года также был заключен договор на электроснабжение «Екатеринбург Арены» на сумму около 30 млн руб.
В конце прошлого года была завершена процедура передачи «Екатеринбург Арены» на баланс одноименного автономного учреждения Свердловской области. Помимо самого стадиона, под его контроль вошли здания и сооружения, составляющие имущественный комплекс арены.
Ранее денежные средства на оплату коммунальных услуг «Екатеринбург Арены» предоставлялись из федерального бюджета, через ФГУП «Спорт — Инжиниринг».
В прошлом году расходы не тепло были примерно такие же. Один договор был подписан между ФГУП и поставщиком в конце 2018 года, второй — весной 2019 года. Общая сумма двух контрактов составляла около 63 млн руб.
Стоит отметить, что весной прошлого года также был заключен договор на электроснабжение «Екатеринбург Арены» на сумму около 30 млн руб.
В конце прошлого года была завершена процедура передачи «Екатеринбург Арены» на баланс одноименного автономного учреждения Свердловской области. Помимо самого стадиона, под его контроль вошли здания и сооружения, составляющие имущественный комплекс арены.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Правительство РФ передает стадион «Екатеринбург Арена» в собственность Свердловской области
- Строительство ледовой арены УГМК в Екатеринбурге обойдется в 10,5 млрд рублей
- «Спорт-Инжиниринг» отрицает информацию о низком качестве газона «Екатеринбург Арены»
- На реконструкцию «Екатеринбург-Арены» после ЧМ-2018 потребуется 500 млн рублей
- ФГУП «Спорт-инжиниринг» займется реконструкцией Центрального стадиона в Екатеринбурге