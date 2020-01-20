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ЕВРАЗ приобрел очистной комплекс Glinik для шахты «Осинниковская»
20 январь 2020 (09:51)
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2020. Механизированный очистной комплекс Glinik поступил на шахту «Осинниковская». Об этом сообщает управление по связям с общественностью Распадской угольной компании ЕВРАЗа.
На предприятие уже доставили все секции крепи, лавный конвейер, перегружатель, маслостанции. До марта 2020 года ожидают новый очистной комбайн и энергопоезд.
«Совместно с производителем угольщики создали продукт по индивидуальному проекту: усовершенствовали конструкцию секций крепи и отрегулировали их высоту в соответствии с горно-геологическими условиями предприятия. Для этого сотрудники «Осинниковской» посетили завод-изготовитель в Польше», — говорится в сообщении.
Комплекс запустят в работу в лаве 4-1-5-7. К ее разработке приступят в апреле 2020 года. Горняки планируют использовать оборудование в четырех следующих лавах пласта Елбанский-5.
Ожидается, что техническое перевооружение увеличит производительность предприятия. По предварительным оценкам, горняки смогут ежемесячно добывать около 170 тыс. т угля. Сегодня они выдают на-гора порядка 130 тыс. т угля в месяц.
Шахта «Осинниковская» добывает один из востребованных металлургами коксующихся углей марки «Ж». После переработки на обогатительных фабриках «Кузнецкая» и «Абашевская» в виде концентрата он отгружается на металлургические комбинаты ЕВРАЗа и сторонним потребителям.
Шахта «Осинниковская» находится под управлением ООО «Распадская угольная компания», которое также осуществляет функции управляющей организации в отношении иных угольных активов ПАО «Распадская» и ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» (входят в состав ЕВРАЗа).
На предприятие уже доставили все секции крепи, лавный конвейер, перегружатель, маслостанции. До марта 2020 года ожидают новый очистной комбайн и энергопоезд.
«Совместно с производителем угольщики создали продукт по индивидуальному проекту: усовершенствовали конструкцию секций крепи и отрегулировали их высоту в соответствии с горно-геологическими условиями предприятия. Для этого сотрудники «Осинниковской» посетили завод-изготовитель в Польше», — говорится в сообщении.
Комплекс запустят в работу в лаве 4-1-5-7. К ее разработке приступят в апреле 2020 года. Горняки планируют использовать оборудование в четырех следующих лавах пласта Елбанский-5.
Ожидается, что техническое перевооружение увеличит производительность предприятия. По предварительным оценкам, горняки смогут ежемесячно добывать около 170 тыс. т угля. Сегодня они выдают на-гора порядка 130 тыс. т угля в месяц.
Шахта «Осинниковская» добывает один из востребованных металлургами коксующихся углей марки «Ж». После переработки на обогатительных фабриках «Кузнецкая» и «Абашевская» в виде концентрата он отгружается на металлургические комбинаты ЕВРАЗа и сторонним потребителям.
Шахта «Осинниковская» находится под управлением ООО «Распадская угольная компания», которое также осуществляет функции управляющей организации в отношении иных угольных активов ПАО «Распадская» и ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» (входят в состав ЕВРАЗа).
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