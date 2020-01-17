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Евгений Куйвашев рассчитывает на поддержку проекта дальнейшего строительства метро в Екатеринбурге со стороны нового правительства РФ
17 январь 2020 (14:12)
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2020. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассчитывает на поддержку проекта дальнейшего строительства метро в Екатеринбурге со стороны нового правительства РФ.
«В декабре была пресс-конференция президента, он поддержал, мы не останавливались, идет трассировка. Сейчас новый кабинет (министров — прим. ред.) формируют, думаю, нас поддержат. Метро нужно, работу мы ведем», — заявил на пресс-конференции в Екатеринбурге Евгений Куйвашев.
По его словам, проектная документация для строительства второй линии Екатеринбургского метрополитена будет стоить чуть больше 1 млрд руб.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин 19 декабря 2019 года во время ежегодной пресс-конференции в Москве пообещал «поработать» с региональными властями для строительства второй линии метро в Екатеринбурге.
«Екатеринбург очень бурно развивается, становится все более современным и, конечно, нуждается в развитии инфраструктуры. Одно время было заявлено, что такие проекты (метрополитен — прим. ред.) должны осуществляться на основе региональных возможностей и ресурсов, но это невозможно. Поэтому реализация подобных проектов, конечно, должна осуществляться с федеральными властями и при федеральной поддержке. Не сомневаюсь, что такой вид транспорта будет актуален и востребован и в Екатеринбурге. Нужно просто с властями на этот счет поработать. С региональными властями. Поработаем обязательно», — заявил Владимир Путин.
Длина второй линии метро в Екатеринбурге может составить 14,5 км. Названия новых станций будущей ветки: «Янтарная», «Верх-Исетская», «Металлургическая», «Татищевская», «Уральских коммунаров», «Театральная», «Восточная», «Политехническая», «Втузгородок» и «Каменные палатки».
«В декабре была пресс-конференция президента, он поддержал, мы не останавливались, идет трассировка. Сейчас новый кабинет (министров — прим. ред.) формируют, думаю, нас поддержат. Метро нужно, работу мы ведем», — заявил на пресс-конференции в Екатеринбурге Евгений Куйвашев.
По его словам, проектная документация для строительства второй линии Екатеринбургского метрополитена будет стоить чуть больше 1 млрд руб.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин 19 декабря 2019 года во время ежегодной пресс-конференции в Москве пообещал «поработать» с региональными властями для строительства второй линии метро в Екатеринбурге.
«Екатеринбург очень бурно развивается, становится все более современным и, конечно, нуждается в развитии инфраструктуры. Одно время было заявлено, что такие проекты (метрополитен — прим. ред.) должны осуществляться на основе региональных возможностей и ресурсов, но это невозможно. Поэтому реализация подобных проектов, конечно, должна осуществляться с федеральными властями и при федеральной поддержке. Не сомневаюсь, что такой вид транспорта будет актуален и востребован и в Екатеринбурге. Нужно просто с властями на этот счет поработать. С региональными властями. Поработаем обязательно», — заявил Владимир Путин.
Длина второй линии метро в Екатеринбурге может составить 14,5 км. Названия новых станций будущей ветки: «Янтарная», «Верх-Исетская», «Металлургическая», «Татищевская», «Уральских коммунаров», «Театральная», «Восточная», «Политехническая», «Втузгородок» и «Каменные палатки».
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