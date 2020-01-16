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В екатеринбургском аэропорту Кольцово открылись курительные комнаты

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2020. В екатеринбургском аэропорту Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») открылись курительные комнаты. Всего в настоящее время открылось четыре места для курения — по два в каждом из терминалов.



«Комнаты располагаются в залах ожидания терминалов внутренних и международных линий, а также в бизнес-залах «Изумруд» и «Топаз». Места для курения полностью соответствуют всем требованиям, предъявляемым к такого рода объектам. Они оборудованы в том числе современной вытяжной системой и дверями, которые препятствуют проникновению загрязненного воздуха в смежные помещения, пепельницами», — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.



Открытие мест для курения в Кольцово стало возможным после вступления в силу изменений в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», предусматривающих возможность установки подобного оборудования в аэропортах.

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