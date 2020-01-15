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В среднем на празднование Нового года россияне потратили 14,4 тыс. рублей

УрБК, Москва, 15.01.2020. В среднем на празднование Нового года жители России потратили 14,4 тыс. рублей. Из этой суммы расходы на подарки родным и близким составили порядка 5,5 тыс. руб.



Расходы на празднование Нового года в этом году оказались на 4% больше, чем траты в 2019 году (13 тыс. 870 руб.), говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые приводит ТАСС.



Из этой суммы на новогодний стол потратили в среднем 4 тыс. 708 руб., а на подарки — 5 тыс. 505 руб. Еще 4,2 тыс. руб. ушли на развлечения.



Также ВЦИОМ выяснил, что чаще всего новогодними подарками выступали конфеты, напитки и деликатесы (27%), далее — парфюмерия и косметика, в каждом пятом случае подарков не было.

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