Выселений не будет

Администрация Екатеринбурга раскрыла планы по освоению территорий частного сектора, которые в проекте генплана до 2035 года отведены под многоэтажную застройку. Речь идет о кварталах частной застройки в Юго-Западном районе города и на Уралмаше. Власти Екатеринбурга заявили, что речи о выкупе земель за бюджетные средства идти не может ― собственники и потенциальные застройщики будут договариваться в индивидуальном порядке.По словам заместителя главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексея Бирюлина, в случае с Уралмашем речь идет о кварталах на Бакинских Комиссаров ― Народного Фронта и Бакинских Комиссаров ― улица Ярославская, а в случае с Юго-Западом ― улицах Ясная ― Шаумяна ― Волгоградская. При этом планы по строительству высотных домов на месте малоэтажного жилья отражены еще в действующем генплане города. Но, так как они не были реализованы до настоящего времени, были включены в проект нового генплана до 2035 года.Однако не факт, что это случится в скорое время, дал понять замглавы администрации Екатеринбурга. В случае же реализации многоэтажной застройки расселять существующие кварталы частного сектора будут потенциальные инвесторы-застройщики. При этом включение в проект генплана застроенных частными домами территорий объясняется не стремлением кого-то выселить, а грамотным стратегическим планированием городского пространства, с одной стороны, а также заботой об удобстве населения ― с другой.«Принцип планирования один ― город должен быть компактным. Любая территория предполагает принцип инфраструктурных плечей. Это дороги и инженерные сети. Поэтому лучше развивать застроенную территорию, реконструировать существующую инфраструктуру, а сам город делать более компактным. Чтобы транспортные потоки из города в город, до мест приложения труда, школ, детских садов, до каких-то сервисных функций, чтобы эти расстояния преодолевались жителями гораздо быстрее», ― пояснил Алексей Бирюлин.Также в администрации Екатеринбурга уверены: формат общественного обсуждения генплана является оптимальным для синхронизации стратегического планирования с ожиданиями и потребностями жителей города. Хотя бы потому, что позволил сейчас внести ясность в перспективный план застройки частного сектора Юго-Запада и Уралмаша.Алексей Бирюлин привел пример: по итогам обсуждения было получено 2 тыс. 600 обращений по проекту генплана. Из них основная часть касалась площадки для переработки ТКО, остальная часть касалась локальных вопросов. Порядка 250-300 обращений ― по улицам Ясная ― Шаумяна ― Волгоградская.«По Уралмашу ― это несогласие жителей, которые выражали отрицательное мнение в духе: «Как же нам жить, это частный сектор, мы здесь построили свои коттеджи», ― отметил замглавы города.И подчеркнул: многоэтажная застройка может быть осуществлена только после того, как «некий потенциальный застройщик» найдет точки соприкосновения и договорится с пользователями земельных участков.«Никаких оснований для одностороннего изъятия этих земель законодательством не предусматривается. Существующий негатив ― надуманный, а законодательно основания для изъятия (собственности ― прим. ред.) под жилую застройку отсутствуют», ― подчеркнул Алексей Бирюлин.В заключение в администрации Екатеринбурга заверили, что правовых оснований выселять против воли жителей частных секторов нет и не может быть. И если потенциальный застройщик захочет построить многоэтажное жилье, он обязан договориться с землепользователем, собственником объекта недвижимости, о его выкупе по рыночной цене.«Жители этих районов могут быть спокойны — никакого выселения, выкупа земли и домов против их воли не будет. Все вопросы будут решаться в прямом диалоге застройщика, когда он появится, и собственников на рыночных условиях. Застройщик предложит свою цену, и собственники на нее согласятся или не согласятся», ― резюмировал Алексей Бирюлин.