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Правительство РФ не включило закон о новых пенсиях в план на год

14 январь 2020 (12:11)

Правительство РФ не включило проект новой системы накопительных пенсий в план законопроектной деятельности на 2020 год. Об этом говорится в распоряжении кабмина.

Ранее Банк России и Минфин разработали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП). ГПП позволит россиянам самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке со стороны государства. В частности, пенсионные взносы работников по этой системе в размере не более 6% от зарплаты освободят от налога на доходы физических лиц.

Кроме того, предусматривается льгота в виде повышающего коэффициента при расчете налога на прибыль для работодателя в случае, если он софинансирует взносы сотрудников, плюс социальный вычет, если работник отчисляет на взносы свыше 6% от зарплаты.

Запустить систему предполагалось с 1 января 2021 года.

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