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В экскурсионном проекте профсоюза ММК приняли участие более 2 тыс. человек

УрБК, Магнитогорск, 10.01.2020. Профсоюзная организация группы ПАО «ММК» в дни новогодних каникул запустила специальный проект для детей членов профсоюза. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината (ММК).



Каждый день по городу курсировал «Новогодний трамвайчик», в котором дети смогли не только прокатиться, но и узнать много интересного о Магнитогорске. Всего в мероприятии приняли участие более 2 тыс. человек.



«Новогодний трамвайчик» — образовательно-развлекательный проект, который профсоюзная организация группы ММК реализует второй год подряд. Как рассказал председатель первичной профсоюзной организации Группы ПАО «ММК» Борис Семенов, если в первый год праздничный трамвай совершил 11 поездок, то в этом году их стало уже 40. Трамвай идет по специально разработанному маршруту, проходящему через все районы города. Во время маршрута детям рассказывают об основных городских достопримечательностях, которые ребята могут тут же увидеть своими глазами.

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