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Росприроднадзор выявил 10 нарушений в национальном парке «Припышминские боры»

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2020. По итогам 2019 года Росприроднадзор провел семь проверок особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в Свердловской области. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал начальник отдела ООПТ и надзора в сфере охоты Уральского межрегионального управления ведомства Владимир Яковлев.



«Три проверки были связаны с подготовкой к пожароопасному сезону. Еще три были связаны с устранением ранее выданных предписаний. Также мы провели плановую проверку национального парка «Припышминские боры». По ее итогам было выявлено 10 нарушений, выдано 10 предписаний. Четыре нарушения связаны с лесным законодательством, еще четыре — с живым миром. Всего рассмотрено восемь административных дел. Наложены соответствующие штрафы», — заявил В. Яковлев.

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