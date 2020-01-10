Из металла ЕВРАЗа построят ледовый дворец в Иркутске

Фотография предоставлена управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Фотография предоставлена управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

ЕВРАЗ отгрузил 4,5 тыс. т металлопроката для строительства крупного ледового дворца спорта «Байкал» в Иркутске. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.Высокопрочная сталь использовалась в основных конструктивных элементах будущего спорткомплекса.Широкополочные горячекатаные двутавры ЕВРАЗ НТМК разных видов профилей (от 20Ш1 до 60Ш3) применялись для устройства несущих элементов и перекрытий.Термически упрочненный арматурный прокат А500С диаметром 10-25 мм производства ЕВРАЗ ЗСМК применялся для армирования железобетонных конструкций.«ЕВРАЗ НТМК выпускает более 300 видов двутавровых балок. Комбинат является единственным производителем в России цельнокатаных строительных балок высокой прочности 40К, 60Ш, 70Ш, 70Б. В отличие от сварной балки данная продукция обладает лучшей несущей способностью, выдерживает высокий уровень напряжения, а также дает экономию металла», — говорится в сообщении.ЕВРАЗ ЗСМК производит горячекатаную и термомеханически упрочненную арматуру диаметром от 6 до 50 мм по российским и зарубежным стандартам. Металлопрокат предназначен для обеспечения прочности железобетонных конструкций.«Байкал» объединит в один спортивный комплекс ледовую арену с трибунами вместимостью 6 тыс. человек, два тренажерных зала, зал для игровых видов спорта, хореографический зал для фигуристов, беговой зал для конькобежцев, конференц-зал, гостиницу со SPA-центром и другие административные и бытовые помещения.Металлопрокат ЕВРАЗа ранее использовался для строительства объектов Олимпиады в Сочи, Чемпионата мира по футболу 2018 и Универсиады в Красноярске.Ранее стало известно, что ЕВРАЗ НТМК поставил более 2 тыс. т двутавров для строительства торгового центра VEER mall в Екатеринбурге.«Здание возводится на стальном металлокаркасе, что делает его более долговечным и прочным. Цельнокатаные двутавровые балки применены в несущих элементах конструкции — поясах ферм строения. Благодаря использованию двутавров обеспечена высокая прочность здания, так как цельнокатаная балка выдерживает более высокие нагрузки по сравнению со сварной, а ее применение дает существенную экономию металла. Отгрузку балки производила трейдинговая компании «ЕВРАЗ Металл Инпром», — сообщили представители ЕВРАЗа.Горячекатаная балка ЕВРАЗ НТМК проходит испытания на прочность и ударную вязкость и может использоваться даже в условиях Заполярья при температуре до -70 градусов.Торгово-развлекательный центр VEER mall («Веер молл») строится в северной части Екатеринбурга, его площадь — более 150 тыс. кв. м. Фасад здания имитирует веер, также предполагается оборудование прозрачной стеклянной крыши. Сдача в эксплуатацию запланирована в конце 2020 года.