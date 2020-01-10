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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил увеличение финансирования сферы образования

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал изменения в постановление «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования и создание условий для организации труда, отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017-2021 годы».



Как сообщается на официальном сайте администрации города, речь идет об увеличении финансирования мероприятий программы, в том числе за счет выделения областных денег и поддержки депутатов Екатеринбургской городской думы.



«Таким образом, за счет городского бюджета были выделены дополнительные средства для социальных объектов Кировского района: 1 млн руб. на приобретение научно-познавательного оборудования в целях реализации регионального проекта «Инженерная школа» для гимназии № 47, 370 тыс. руб. на замену деревянных оконных блоков на пластиковые в детском саду № 208, 325 тыс. 513 руб. на ремонт спортивного зала гимназии № 45, около 240 тыс. руб. на ремонт санузла детского сада №113, 136 тыс. 140 руб. на ремонт санузла и системы водоснабжения детского сада №536, 191 тыс. 557 руб. на ремонт санузла детского сада №376 и 55 тыс. 827 руб. на ремонт санузла детского сада № 533», — говорится в сообщении.



Кроме того, из областного бюджета были выделены субвенции на предоставление услуг дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, а также городской бюджет пополнился субсидиями на 23 млн 620 тыс. руб. на обеспечение бесплатным питанием школьников и бесплатный проезд детей-сирот в общественном транспорте.



Также с учетом установленных указами президента РФ показателей соотношения заработной платы педагогов администрация города Екатеринбурга получила из бюджета Свердловской области дополнительные денежные средства на оплату труда работников муниципальных организаций дополнительного образования детей.



Помимо этого, на такие мероприятия, как подготовка школ к новому учебному году, ремонт ограждений и наружного освещения образовательных организаций, замена оборудования пищеблоков, благоустройство территории, капитальный и текущий ремонт, устранение нарушений пожарной безопасности, приобретение оборудования, сфера образования получила 30 млн 383 тыс. руб. от депутатов гордумы Екатеринбурга.

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