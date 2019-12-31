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Краткая информация о гражданстве Мальты за инвестиции
31 декабрь 2019 (12:16)
Получить полноценное гражданство одной из стран-членов Европейского Союза стремятся многие российские инвесторы. Мальта предлагает состоятельным бизнесменам оформить полноценный паспорт за 12-14 месяцев в обмен на финансовую поддержку экономики островного государства.
Правительственная программа стартовала в 2013 году и имеет строгую квоту — 1800 одобренных заявок, 900 из которых уже использованы. Подробная информация о нюансах и тонкостях программы представлена в программе: Гражданство Мальты за инвестиции. В этом материале вы найдете краткий перечень финансовых условий и требований к соискателям.
Стоимость участия в программе выдачи гражданства Мальты за инвестиции
Чтобы стать обладателем паспорта Мальты за инвестиции, бизнесмену необходимо:
— перевести на счет, специального Фонда, развивающего экономику Мальты 650 000 евро (взнос является невозвратным);
— арендовать жилье — 12 000 евро в год либо купить объект жилой недвижимости, стоимость которой не меньше 350 000 евро;
— приобрести государственные доходные облигации на сумму 150 000 евро;
— оплатить прохождение проверки на благонадежность — 7 500 евро;
— оплатить производство биометрических паспортов — 200 евро.
Если на инвестиционное гражданство Мальты претендуют родственники основного заявителя (супруга или супруг, дети и родители), их участие оплачивается дополнительно по установленному мальтийским правительством тарифу.
Требования, которым должен соответствовать инвестор
Наиболее ответственным и длительным этапом в процедуре получения гражданства Мальты за инвестиции считается проверка на благонадежность. В процессе due diligence оцениваются:
— репутация заявителя (общественная, международная, деловая);
— кредитная история;
— легальность и прозрачность капитала, всех активов.
Причиной отказа в выдаче паспорта может стать недостоверная информация, указанная в анкете, причастность к управлению предприятием, которое обанкротилось, отказ в выдаче визы в страны Европейского Союза, США. Судимости (даже погашенные), внесение в санкционные списки и иные факторы, которые могут навредить репутации и безопасности Мальты — это веские аргументы в пользу вынесения отрицательного решения по заявке.
Преимущества экономического гражданства Мальты
Паспорт Мальты, полученное за инвестиции, ничем не отличается в правах и возможностях от гражданства, передаваемого по праву рождения.
Состоятельных бизнесменов экономический паспорт Мальты привлекает по следующим причинам:
— безвизовый доступ в 165 стран мира;
— возможность проживать, работать и учиться в любом государстве, входящем в состав Европейского Союза;
— оперативная смена налоговой резиденции;
— отсутствие налогов на недвижимость, богатство и дарение.
Жестких требований к срокам обязательного пребывания на территории страны не выдвигается. Однако тем, кто захочет сменить налоговую резиденцию, необходимо проживать на Мальте не менее 183 дней в году и подать соответствующее заявление в налоговую службу.
Информация о людях, получивших гражданство Мальты за инвестиции, ежегодно публикуется в открытых источниках, но схема получения паспорта не разглашается.
Больше информации о программе гражданства Мальты за инвестиции ищите здесь: https://immigrantinvest.com.
Правительственная программа стартовала в 2013 году и имеет строгую квоту — 1800 одобренных заявок, 900 из которых уже использованы. Подробная информация о нюансах и тонкостях программы представлена в программе: Гражданство Мальты за инвестиции. В этом материале вы найдете краткий перечень финансовых условий и требований к соискателям.
Стоимость участия в программе выдачи гражданства Мальты за инвестиции
Чтобы стать обладателем паспорта Мальты за инвестиции, бизнесмену необходимо:
— перевести на счет, специального Фонда, развивающего экономику Мальты 650 000 евро (взнос является невозвратным);
— арендовать жилье — 12 000 евро в год либо купить объект жилой недвижимости, стоимость которой не меньше 350 000 евро;
— приобрести государственные доходные облигации на сумму 150 000 евро;
— оплатить прохождение проверки на благонадежность — 7 500 евро;
— оплатить производство биометрических паспортов — 200 евро.
Если на инвестиционное гражданство Мальты претендуют родственники основного заявителя (супруга или супруг, дети и родители), их участие оплачивается дополнительно по установленному мальтийским правительством тарифу.
Требования, которым должен соответствовать инвестор
Наиболее ответственным и длительным этапом в процедуре получения гражданства Мальты за инвестиции считается проверка на благонадежность. В процессе due diligence оцениваются:
— репутация заявителя (общественная, международная, деловая);
— кредитная история;
— легальность и прозрачность капитала, всех активов.
Причиной отказа в выдаче паспорта может стать недостоверная информация, указанная в анкете, причастность к управлению предприятием, которое обанкротилось, отказ в выдаче визы в страны Европейского Союза, США. Судимости (даже погашенные), внесение в санкционные списки и иные факторы, которые могут навредить репутации и безопасности Мальты — это веские аргументы в пользу вынесения отрицательного решения по заявке.
Преимущества экономического гражданства Мальты
Паспорт Мальты, полученное за инвестиции, ничем не отличается в правах и возможностях от гражданства, передаваемого по праву рождения.
Состоятельных бизнесменов экономический паспорт Мальты привлекает по следующим причинам:
— безвизовый доступ в 165 стран мира;
— возможность проживать, работать и учиться в любом государстве, входящем в состав Европейского Союза;
— оперативная смена налоговой резиденции;
— отсутствие налогов на недвижимость, богатство и дарение.
Жестких требований к срокам обязательного пребывания на территории страны не выдвигается. Однако тем, кто захочет сменить налоговую резиденцию, необходимо проживать на Мальте не менее 183 дней в году и подать соответствующее заявление в налоговую службу.
Информация о людях, получивших гражданство Мальты за инвестиции, ежегодно публикуется в открытых источниках, но схема получения паспорта не разглашается.
Больше информации о программе гражданства Мальты за инвестиции ищите здесь: https://immigrantinvest.com.
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