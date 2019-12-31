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Краткая информация о гражданстве Мальты за инвестиции









Правительственная программа стартовала в 2013 году и имеет строгую квоту — 1800 одобренных заявок, 900 из которых уже использованы. Подробная информация о нюансах и тонкостях программы представлена в программе:



Стоимость участия в программе выдачи гражданства Мальты за инвестиции



Чтобы стать обладателем паспорта Мальты за инвестиции, бизнесмену необходимо:



— перевести на счет, специального Фонда, развивающего экономику Мальты 650 000 евро (взнос является невозвратным);

— арендовать жилье — 12 000 евро в год либо купить объект жилой недвижимости, стоимость которой не меньше 350 000 евро;

— приобрести государственные доходные облигации на сумму 150 000 евро;

— оплатить прохождение проверки на благонадежность — 7 500 евро;

— оплатить производство биометрических паспортов — 200 евро.



Если на инвестиционное гражданство Мальты претендуют родственники основного заявителя (супруга или супруг, дети и родители), их участие оплачивается дополнительно по установленному мальтийским правительством тарифу.



Требования, которым должен соответствовать инвестор



Наиболее ответственным и длительным этапом в процедуре получения гражданства Мальты за инвестиции считается проверка на благонадежность. В процессе due diligence оцениваются:



— репутация заявителя (общественная, международная, деловая);

— кредитная история;

— легальность и прозрачность капитала, всех активов.



Причиной отказа в выдаче паспорта может стать недостоверная информация, указанная в анкете, причастность к управлению предприятием, которое обанкротилось, отказ в выдаче визы в страны Европейского Союза, США. Судимости (даже погашенные), внесение в санкционные списки и иные факторы, которые могут навредить репутации и безопасности Мальты — это веские аргументы в пользу вынесения отрицательного решения по заявке.



Преимущества экономического гражданства Мальты



Паспорт Мальты, полученное за инвестиции, ничем не отличается в правах и возможностях от гражданства, передаваемого по праву рождения.



Состоятельных бизнесменов экономический паспорт Мальты привлекает по следующим причинам:



— безвизовый доступ в 165 стран мира;

— возможность проживать, работать и учиться в любом государстве, входящем в состав Европейского Союза;

— оперативная смена налоговой резиденции;

— отсутствие налогов на недвижимость, богатство и дарение.



Жестких требований к срокам обязательного пребывания на территории страны не выдвигается. Однако тем, кто захочет сменить налоговую резиденцию, необходимо проживать на Мальте не менее 183 дней в году и подать соответствующее заявление в налоговую службу.



Информация о людях, получивших гражданство Мальты за инвестиции, ежегодно публикуется в открытых источниках, но схема получения паспорта не разглашается.



Больше информации о программе гражданства Мальты за инвестиции ищите здесь: Получить полноценное гражданство одной из стран-членов Европейского Союза стремятся многие российские инвесторы. Мальта предлагает состоятельным бизнесменам оформить полноценный паспорт за 12-14 месяцев в обмен на финансовую поддержку экономики островного государства.Правительственная программа стартовала в 2013 году и имеет строгую квоту — 1800 одобренных заявок, 900 из которых уже использованы. Подробная информация о нюансах и тонкостях программы представлена в программе: Гражданство Мальты за инвестиции . В этом материале вы найдете краткий перечень финансовых условий и требований к соискателям.Чтобы стать обладателем паспорта Мальты за инвестиции, бизнесмену необходимо:— перевести на счет, специального Фонда, развивающего экономику Мальты 650 000 евро (взнос является невозвратным);— арендовать жилье — 12 000 евро в год либо купить объект жилой недвижимости, стоимость которой не меньше 350 000 евро;— приобрести государственные доходные облигации на сумму 150 000 евро;— оплатить прохождение проверки на благонадежность — 7 500 евро;— оплатить производство биометрических паспортов — 200 евро.Если на инвестиционное гражданство Мальты претендуют родственники основного заявителя (супруга или супруг, дети и родители), их участие оплачивается дополнительно по установленному мальтийским правительством тарифу.Наиболее ответственным и длительным этапом в процедуре получения гражданства Мальты за инвестиции считается проверка на благонадежность. В процессе due diligence оцениваются:— репутация заявителя (общественная, международная, деловая);— кредитная история;— легальность и прозрачность капитала, всех активов.Причиной отказа в выдаче паспорта может стать недостоверная информация, указанная в анкете, причастность к управлению предприятием, которое обанкротилось, отказ в выдаче визы в страны Европейского Союза, США. Судимости (даже погашенные), внесение в санкционные списки и иные факторы, которые могут навредить репутации и безопасности Мальты — это веские аргументы в пользу вынесения отрицательного решения по заявке.Паспорт Мальты, полученное за инвестиции, ничем не отличается в правах и возможностях от гражданства, передаваемого по праву рождения.Состоятельных бизнесменов экономический паспорт Мальты привлекает по следующим причинам:— безвизовый доступ в 165 стран мира;— возможность проживать, работать и учиться в любом государстве, входящем в состав Европейского Союза;— оперативная смена налоговой резиденции;— отсутствие налогов на недвижимость, богатство и дарение.Жестких требований к срокам обязательного пребывания на территории страны не выдвигается. Однако тем, кто захочет сменить налоговую резиденцию, необходимо проживать на Мальте не менее 183 дней в году и подать соответствующее заявление в налоговую службу.Информация о людях, получивших гражданство Мальты за инвестиции, ежегодно публикуется в открытых источниках, но схема получения паспорта не разглашается.Больше информации о программе гражданства Мальты за инвестиции ищите здесь: https://immigrantinvest.com

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">31 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:16</span><br /><strong>Краткая информация о гражданстве Мальты за инвестиции</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">Получить полноценное гражданство одной из стран-членов Европейского Союза стремятся многие российские инвесторы. Мальта предлагает состоятельным бизнесменам оформить полноценный паспорт за 12-14 месяцев в обмен на финансовую поддержку экономики островного государства.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092410-kratkaya-informaciya-o-grazhdanstve-malty-za-investicii.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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