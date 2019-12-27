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Росстат не исключает сокращение численности населения РФ до 134 млн человек

Росстат опубликовал «Демографический прогноз до 2035 года». Исследование опубликовано на сайте статистического ведомства.



Низкий вариант прогноза предполагает, что за 16 лет численность населения снизится со 146 млн 741 тыс. до 134 млн 277 тыс. человек. Средний вариант предусматривает сокращение показателя до 142 млн 993 тыс. человек. Высокий вариант предполагает рост численности до 150 млн 126 тыс. человек.



В низком варианте ожидаемая продолжительность жизни к 2035 году достигнет 75 лет, в среднем — 79 лет, в высоком — 81 года.

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