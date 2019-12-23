Российские курорты обогнали Турцию

В Екатеринбурге 23 декабря 2019 года состоялась пресс-конференция, посвященная предварительным итогам развития туристической индустрии на Урале в 2019 году. Спикеры рассказали о наиболее популярных и востребованных туристических маршрутах, о ценах на путевки, а также об основных трендах текущего сезона.Руководитель Уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев рассказал, что в текущем году впервые совокупный объем авиаперевозок пассажиров из аэропорта Кольцово на российский юг обошел уровень Турции.«Пассажиропоток в Сочи за 11 месяцев 2019 года вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число перевезенных пассажиров в Симферополь выросло на 35%, в Краснодар — на 70%. Если суммировать все количественные показатели, то можно сделать вывод, что в этом году на российском юге отдохнуло на 45-50 тыс. человек больше, чем в прошлом. Следует отметить, что озвученная статистика учитывает только авиаперевозки. Мы не берем в расчет передвижения на железнодорожном транспорте и автомобилях», — рассказал Михаил Мальцев.По его словам, география путешествий уральцев за границу в этом году сузилась. Произошли сокращения чартерных рейсов в Аланию, Болонью, Кишинев, Пардубице и Подгорицу.«Пассажиропоток по основным турецким городам в этом году сократился примерно на 5%. По европейским направлениям зафиксировано незначительное снижение. В основном это произошло из-за сокращения потока в Барселону на 35%. Также мы видим незначительный рост по Греции и несущественное снижение по Болгарии», — отметил М. Мальцев.В 2020 году эксперт прогнозирует расширение географии полетов. В настоящее время ведутся переговоры о расширении полетной программы в Болгарию. Также прорабатывается возможность прямого авиасообщения с Хорватией и Черногорией. Кроме того, есть вероятность возвращения в Екатеринбург одной зарубежной авиакомпании, которая ранее ушла с местного рынка.Президент Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков в ходе пресс-конференции сообщил о динамике цен на пакетные туры в 2019 году.«Средняя стоимость путевок в Турцию в прошлом году составила 37 тыс. 995 руб. В этом году цены выросли до 41 тыс. руб. В недорогих отелях и категории «люкс» стоимость отдыха существенно увеличилась. В этой ситуации многие туристы стали рассматривать альтернативные предложения. В отличие от прошлого года в 2019-м уже наблюдались горящие туры и спецпредложения в Турцию. По российским направлениям ситуация стабильная. В прошлом году средняя стоимость пакетного тура составляла 16 тыс. 507 руб. В 2019-м — 16 тыс. 473 руб. Очевидно, что покупатель туристического продукта всегда голосует кошельком. Условно говоря, увеличение стоимости на 10% неизбежно ведет к падению спроса», — полагает Максим Пузанков.Президент Уральской ассоциации туризма также назвал пять наиболее популярных направлений у свердловчан. Это Турция, Россия, Таиланд, ОАЭ и Вьетнам.«За год эта пятерка стран никак не изменилась. Стоимость туров в Таиланд, ОАЭ и Вьетнам тоже подросла. Соответственно, везде наблюдается небольшой спад. Из новинок 2019 года можно выделить рейс в Доминикану. Первые три-четыре рейса были проданы с хорошей глубиной. В декабре случилась «просадка». На удивление, например, на 3 января еще есть достаточное число свободных мест. На рейс во Вьетнам 30 декабря тоже есть места», — заявил М. Пузанков.Одним из самых популярных европейских направлений у свердловчан остается Чехия. Консул, заведующий визовым и консульским отделениями Генерального консульства Чешской республики в Екатеринбурге Штепан Гилар рассказал, что в этом году наблюдается незначительный спад числа выданных виз в уральской столице. Однако в целом это никак не отражается на общем потоке туристов в страну.Как отмечают эксперты, основным барьером для роста пассажиропотока по всем направлениям является сложная экономическая ситуация. Снижение реальных доходов в последние годы привело к тому, что многие уральцы не могут обеспечить прежнее качество своего отдыха. Поэтому они вынуждены выбирать более бюджетные направления, сокращать длительность своего отпуска, а также экономить на сервисе.