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Банк «НЕЙВА» в 2019 году внедрил несколько новых карточных сервисов и специальных предложений





По мнению представителей уральских банков, даже небольшие кредитно-финансовые организации сегодня обязаны думать и заботиться о своих клиентах, внедряя в своей работе все необходимые сервисы.



«Несмотря на то, что наш банк не очень большой, мы понимаем, что без технологий сейчас никуда, и внедряем все необходимые сервисы. Так, мы одними из первых в регионе подключились к СБП, и теперь наши клиенты могут по номеру телефона отправлять деньги в другие банки, и наоборот, можно по номеру телефона получать переводы на счета в «НЕЙВЕ». Программа лояльности у нас очень гибкая: держатель карты сам может выбрать, за что получать вознаграждение, и менять свой выбор ежемесячно. Любят использовать и наш «календарь кэшбэка»: по нему можно спланировать важную покупку и получить кэшбэк, сумма которого не ограничена. С осени у нас новая карта Путешественника с накоплением миль, за все покупки по ней клиенту начисляются мили, и в итоге потом накопленными милями можно будет компенсировать покупку билета на самолет, поезд или морской транспорт абсолютно любой компании. Это тот вариант, когда кэшбэк превращается в доход, который реально можно оценить, и когда ежедневные траты вдруг «превращаются» в билет до Сочи», — сообщила в



Кроме того, в кредитной организации отмечают, что в банке «НЕЙВА» выгодные предложения по валютным курсам и карточным комиссиям.



«Все знают, что у нас в банке самый выгодный курс обмена валюты, в связи с этим хочется отметить, что и по картам то же самое, с нашими картами очень выгодно ездить за границу или делать покупки в зарубежных интернет-магазинах. У нас даже есть возможность снимать за границей наличные в банкоматах без комиссии», — подчеркнула представитель банка «НЕЙВА» Наталия Плохая.



Кроме того, в этом году в кредитно-финансовом учреждении запустили новый сервис онлайн-контроля дохода на остаток по счету и оборотам карты банка «НЕЙВА».



«В какой-то момент мы ввели условие, что необходимо совершить оборот покупок для начисления процентов на остаток по счету. Есть необходимый оборот в выписке — начисляли проценты. Но ежемесячно стали поступать жалобы и непонимание: мол, я покупки совершил, а вы мне проценты не начислили. Нам приходилось объяснять, что технология по картам имеет свои особенности: если ты совершил покупку в магазине, то по выписке она может пройти только через несколько дней. Думаю, теперь все знают, что сначала сумма резервируется (холдируется), а потом списывается со счета. Клиент не может сам управлять этим процессом. Мы решили исправить эту ситуацию — теперь мы начисляем проценты и анализируем дату покупки, а не дату ее отражения в выписке», — пояснила директор департамента розничного бизнеса и платежных технологий банка «НЕЙВА» Наталия Плохая. УрБК, Екатеринбург, 20.12.2019. С учетом современных банковских трендов и запросов от клиентов банк «НЕЙВА» в уходящем 2019 году внедрил несколько новых карточных сервисов и специальных предложений.По мнению представителей уральских банков, даже небольшие кредитно-финансовые организации сегодня обязаны думать и заботиться о своих клиентах, внедряя в своей работе все необходимые сервисы.«Несмотря на то, что наш банк не очень большой, мы понимаем, что без технологий сейчас никуда, и внедряем все необходимые сервисы. Так, мы одними из первых в регионе подключились к СБП, и теперь наши клиенты могут по номеру телефона отправлять деньги в другие банки, и наоборот, можно по номеру телефона получать переводы на счета в «НЕЙВЕ». Программа лояльности у нас очень гибкая: держатель карты сам может выбрать, за что получать вознаграждение, и менять свой выбор ежемесячно. Любят использовать и наш «календарь кэшбэка»: по нему можно спланировать важную покупку и получить кэшбэк, сумма которого не ограничена. С осени у нас новая карта Путешественника с накоплением миль, за все покупки по ней клиенту начисляются мили, и в итоге потом накопленными милями можно будет компенсировать покупку билета на самолет, поезд или морской транспорт абсолютно любой компании. Это тот вариант, когда кэшбэк превращается в доход, который реально можно оценить, и когда ежедневные траты вдруг «превращаются» в билет до Сочи», — сообщила в интервью УрБК директор департамента розничного бизнеса и платежных технологий банка «НЕЙВА» Наталия Плохая.Кроме того, в кредитной организации отмечают, что в банке «НЕЙВА» выгодные предложения по валютным курсам и карточным комиссиям.«Все знают, что у нас в банке самый выгодный курс обмена валюты, в связи с этим хочется отметить, что и по картам то же самое, с нашими картами очень выгодно ездить за границу или делать покупки в зарубежных интернет-магазинах. У нас даже есть возможность снимать за границей наличные в банкоматах без комиссии», — подчеркнула представитель банка «НЕЙВА» Наталия Плохая.Кроме того, в этом году в кредитно-финансовом учреждении запустили новый сервис онлайн-контроля дохода на остаток по счету и оборотам карты банка «НЕЙВА».«В какой-то момент мы ввели условие, что необходимо совершить оборот покупок для начисления процентов на остаток по счету. Есть необходимый оборот в выписке — начисляли проценты. Но ежемесячно стали поступать жалобы и непонимание: мол, я покупки совершил, а вы мне проценты не начислили. Нам приходилось объяснять, что технология по картам имеет свои особенности: если ты совершил покупку в магазине, то по выписке она может пройти только через несколько дней. Думаю, теперь все знают, что сначала сумма резервируется (холдируется), а потом списывается со счета. Клиент не может сам управлять этим процессом. Мы решили исправить эту ситуацию — теперь мы начисляем проценты и анализируем дату покупки, а не дату ее отражения в выписке», — пояснила директор департамента розничного бизнеса и платежных технологий банка «НЕЙВА» Наталия Плохая.

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