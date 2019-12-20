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На ПНТЗ установили новое оборудование для нанесения маркировки на стальные баллоны

20 декабрь 2019 (09:08)

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2019. На Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) ввели в эксплуатацию новую автоматическую клеймовочную установку для нанесения маркировки на стальные баллоны. Об этом сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ.

«Максимальная суточная производительность нового оборудования — 600 баллонов малого объема. Установка в автоматическом режиме наносит номер изделия, дату изготовления и следующего технического освидетельствования, значения рабочего и пробного испытательного давления, информацию о режиме термообработки, емкости и массе. Кроме того, параметры каждого баллона сохраняются и в электронном архиве», — говорится в сообщении.

«В рамках клиентоцентричной трансформации Группа ЧТПЗ реализует проекты по автоматизации технологических процессов. Это позволяет компании снижать операционные затраты, совершенствовать производство и качество продукции», — отметил технический директор Группы ЧТПЗ Кирилл Никитин.

Первоуральский новотрубный завод — единственное в России предприятие, которое выпускает широкий сортамент баллонов из углеродистых, легированных, коррозионностойких сталей и сплавов. Продукция используется в авиационной, космической, химической и нефтедобывающей промышленности, машиностроении, судостроении, медицине, противопожарной технике.

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