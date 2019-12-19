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Владимир Путин пообещал «поработать» с региональными властями для строительства второй линии метро в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2019. Президент РФ Владимир Путин пообещал «поработать» с региональными властями для строительства второй линии метро в Екатеринбурге. Такое заявление глава государства сделал сегодня, 19 декабря 2019 года, во время ежегодной пресс-конференции в Москве.



«Екатеринбург очень бурно развивается, становится все более современным и, конечно, нуждается в развитии инфраструктуры. Одно время было заявлено, что такие проекты (метрополитен — прим. ред.) должны осуществляться на основе региональных возможностей и ресурсов, но это невозможно. Поэтому реализация подобных проектов, конечно, должна осуществляться с федеральными властями и при федеральной поддержке. Не сомневаюсь, что такой вид транспорта будет актуален и востребован и в Екатеринбурге. Нужно просто с властями на этот счет поработать. С региональными властями. Поработаем обязательно», — заявил Владимир Путин.



Длина второй линии метро в Екатеринбурге может составить 14,5 км. Названия новых станций будущей ветки: «Янтарная», «Верх-Исетская», «Металлургическая», «Татищевская», «Уральских коммунаров», «Театральная», «Восточная», «Политехническая», «Втузгородок» и «Каменные палатки».

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