Новости дня
Владимир Путин пообещал «поработать» с региональными властями для строительства второй линии метро в Екатеринбурге
19 декабрь 2019 (18:10)
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2019. Президент РФ Владимир Путин пообещал «поработать» с региональными властями для строительства второй линии метро в Екатеринбурге. Такое заявление глава государства сделал сегодня, 19 декабря 2019 года, во время ежегодной пресс-конференции в Москве.
«Екатеринбург очень бурно развивается, становится все более современным и, конечно, нуждается в развитии инфраструктуры. Одно время было заявлено, что такие проекты (метрополитен — прим. ред.) должны осуществляться на основе региональных возможностей и ресурсов, но это невозможно. Поэтому реализация подобных проектов, конечно, должна осуществляться с федеральными властями и при федеральной поддержке. Не сомневаюсь, что такой вид транспорта будет актуален и востребован и в Екатеринбурге. Нужно просто с властями на этот счет поработать. С региональными властями. Поработаем обязательно», — заявил Владимир Путин.
Длина второй линии метро в Екатеринбурге может составить 14,5 км. Названия новых станций будущей ветки: «Янтарная», «Верх-Исетская», «Металлургическая», «Татищевская», «Уральских коммунаров», «Театральная», «Восточная», «Политехническая», «Втузгородок» и «Каменные палатки».
«Екатеринбург очень бурно развивается, становится все более современным и, конечно, нуждается в развитии инфраструктуры. Одно время было заявлено, что такие проекты (метрополитен — прим. ред.) должны осуществляться на основе региональных возможностей и ресурсов, но это невозможно. Поэтому реализация подобных проектов, конечно, должна осуществляться с федеральными властями и при федеральной поддержке. Не сомневаюсь, что такой вид транспорта будет актуален и востребован и в Екатеринбурге. Нужно просто с властями на этот счет поработать. С региональными властями. Поработаем обязательно», — заявил Владимир Путин.
Длина второй линии метро в Екатеринбурге может составить 14,5 км. Названия новых станций будущей ветки: «Янтарная», «Верх-Исетская», «Металлургическая», «Татищевская», «Уральских коммунаров», «Театральная», «Восточная», «Политехническая», «Втузгородок» и «Каменные палатки».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В проект генплана развития Екатеринбурга до 2035 года включили вторую и третью линии метро
- В проект генплана развития Екатеринбурга до 2035 года включили вторую и третью линии метро
- Екатеринбург может получить новые линии метро уже к 2025 году при условии финансирования проекта в 90 млрд рублей
- Работы по подготовке строительных площадок станций второй линии метро в Екатеринбурге будут начаты в 2012 году
- Администрация Екатеринбурга начала резервирование территорий для строительства дополнительных станций метро