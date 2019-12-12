Михаил Мальцев: Лечебно-оздоровительный туризм переживает новое рождение

— Сегодня лечебно-оздоровительный туризм переживает новое рождение. Важную роль в этом процессе играют крупные промышленные предприятия региона, где в последние годы стали решаться вопросы профилактики профессиональных заболеваний, оздоровления трудящегося населения и членов их семей и соответствующие программы получили финансирование. С этим связан интерес, который испытывают к нашему региону — всему Уральскому федеральному округу и Свердловской области в частности — здравницы как российских субъектов, так и зарубежные.На территории УрФО большое количество промышленных предприятий работает в достаточно сложной экологической обстановке. В то же время в регионе, в том числе в Свердловской области, наблюдается нехватка санаторно-оздоровительных учреждений либо их состояние вызывает вопросы с точки зрения качества услуг и наличия природных факторов для лечения отдельно взятых профзаболеваний.Мы, как Уральская ассоциация туризма, видим свои задачи, во-первых, в формировании общего взаимодействия с курортными регионами как российскими, так и зарубежными и самими санаторно-курортными учреждениями. Во-вторых — в создании единой базы, системы взаимодействия с промпредприятиями, чтобы им было понятно, где и с какими показаниями можно пройти курс лечения или оздоровления, где внедряются научно обоснованные программы по профилактике профзаболеваний.Работу в данном направлении мы ведем не только самостоятельно, но и совместно с Уральской торгово-промышленной палатой, на площадке которой мы учредили комитет по развитию туризма с целью упорядочить взаимодействие промпредприятий, турбизнеса и самих здравниц. Дело в том, что на промпредприятиях есть финансирование, но нет в большинстве случаев экспертов, способных дать профессиональную оценку качества, уровня предлагаемых услуг.В рамках совместной работы комитета УТПП и Уральской ассоциации туризма и была организована поездка в Болгарию. В ней приняли участие не журналисты и сотрудники туроператорских компаний, как это обычно бывает, а в основном представители крупных промышленных предприятий Свердловской области, которым интересно в том числе международное сотрудничество.— У нас существует очевидная нехватка санаторно-курортных учреждений высокого класса, которые объединяли бы в себе сервис, природные факторы и лечебную базу. Если с лечебной базой у нас хорошо, есть квалифицированные врачи, то учреждений, которые имеют при этом высокий уровень сервиса, качественное питание и размещение, мы можем выделить буквально одно-два в Свердловской области. Кроме того, для лечения целого ряда профзаболеваний в регионе попросту отсутствуют необходимые природные факторы. Также имеет очень существенное значение фактор стоимости: если убрать транспортную составляющую, в ряде случаев зарубежные отели при схожем уровне сервиса и медицинских услуг, как это ни странно, более доступны, хотя там оплата производится в евро.Конечно, наша базовая задача — заполнить санаторно-курортные учреждения региона. Но, так как их не хватает, проблемы с наполнением нет. Наоборот, места раскупают крупные предприятия, и простым отдыхающим трудно приобрести путевку.В то же время мы видим, что зарубежные, в частности болгарские, санаторно-курортные комплексы города Велинград готовы адаптироваться под наши потребности и частично уже сделали это. Там есть русскоговорящие врачи, медики, получавшие образование в бывшем Советском Союзе, профессура с очень серьезными научными изысканиями. При этом в Велинграде — городе с населением чуть больше 20 тысяч человек — отелей категории «пять звезд» больше, чем во всем Уральской федеральном округе. Хотя город и по болгарским меркам небольшой, он не имеет выхода к морю, достаточно удален от Софии — в двух часах езды. Но на этом примере можно сказать, что наш регион просто не может дать тот объем сервиса и такое количество санаторно-курортных учреждений схожего уровня.Проанализировав это все, мы создадим общую систему и базу, расставляя приоритеты: где возможно, будем использовать санаторно-курортные учреждения нашего региона. Но там, где это сложно или невозможно, где наши здравницы не соответствуют имеющимся запросам, будем выстраивать цивилизованные отношения с другими регионами и странами.— У нас есть два базовых направления. Первое — это санатории и курорты Северного Кавказа: здесь мы действуем совместно с фондом «Посети Кавказ», который объединяет в себе возможности всех семи республик, расположенных на указанной территории. На 2020 год у нас запланирован целый ряд совместных мероприятий.Вторым таким приоритетным для нас направлением является международное сотрудничество. И яркий пример — наша работа с болгарскими партнерами. В первую очередь это город Велинград, но не только: это может быть и Варна, где, помимо прочего, есть возможности применения морского воздуха, морской воды. Также мы рассматриваем чешские и венгерские санаторно-курортные учреждения. Если мы говорим о Чехии, то приоритет — Карловарский регион и Моравский край, район Лугачовице. Венгерское направление — это не только город Хевиз, но и целый ряд других муниципалитетов, ориентированных на лечение. Кроме того, большие перспективы в отношении приема наших граждан у Греции и, как ни странно, Польши. Также мы находимся в начале, на мой взгляд, очень перспективного пути сотрудничества с Беларусью.— Если говорить о профзаболеваниях, в разных сферах производства перечень диагнозов отличается: допустим, у работающих в металлургии и у тех, кто занимается недропользованием, они могут не совпадать. Например, людям, работающим с отбойным молотком и трудящимся на литейном производстве, требуется совершенно разная профилактика, с использованием разных природных факторов и вариантов лечения. Поэтому очень важно, чтобы руководству предприятий было понятно, куда им лучше отправить своих сотрудников. Для этого нужно систематизировать информацию о здравницах.Кроме того, поскольку мы интересны для зарубежных и внутрироссийских партнеров с экономической точки зрения, необходимо отслеживать уровень медицинской и научной базы предлагаемых лечебно-оздоровительных учреждений. Мы должны выступать экспертами не только в части туристической — как доехать, как взять путевку, чтобы она соответствовала 132 Федеральному закону. Мы должны уметь отличить spa-процедуры и различные бутафорские предложения от настоящего качественного лечения, помочь сориентироваться в ценовом вопросе.Поэтому мы сейчас осуществляем систематизацию наработок. Уральской ассоциации туризма долго и сложно идти этим путем самостоятельно, поэтому мы движемся совместно с бизнес-объединениями, где широко включены крупнейшие промышленные предприятия. Для этого и создан комитет по развитию туризма при Уральской ТПП.— Формирование турпродукта должен осуществлять туроператор, чтобы были финансовые гарантии. Здесь эта проблема даже острее, чем при обычном отдыхе, так как речь идет о здоровье и медицинской помощи. А реализацией путевок могут заниматься и турагентства, при этом им необходимо грамотно доносить до своих потребителей информацию о показаниях, специфике, условиях и всех прочих нюансах, касающихся лечения и оздоровления.В то же время мне неизвестно ни одной туркомпании, где продажу санаторно-курортных и медицинских услуг осуществляют люди с медицинским образованием. Раньше, до кризиса, крупные туроператоры могли себе позволить иметь экспертов в области курортологии. Потом не было потока, не было востребованности, и таких сотрудников не стало.Сейчас направление переживает своего рода второе рождение, поэтому компаниям нужны специалисты, понимающие, что собой представляет тот или иной курорт, какой лечебной и природной базой он обладает, в чем его особенности и при каких показаниях его можно рекомендовать. Не обязательно всем брать врачей на работу — для этого не готова экономическая база. Однако нужны квалифицированные, грамотные, понимающие современные тенденции лечения и курортологии работники туристических компаний, которые бы вели постоянный мониторинг изменений в данной сфере. Их надо готовить, им надо содействовать.— Безусловно, с этим можно согласиться. Это проблема. Но мода есть мода, однако медицинская составляющая никуда не исчезает. И если руководитель предприятия или просто человек понимает необходимость и разницу между санаторно-курортным и обычным отдыхом, то независимо от того, представитель он молодежи или взрослого поколения, он воспользуется возможностью полновесного лечения.Эту проблему хорошо понимают наши европейские партнеры. Мы ее не можем решить физически: у нас большинство санаториев находятся в лесу или в крохотных муниципальных образованиях, маленьких городках, где действительно делать нечего. Потенциальный круг общения — это отдыхающие, в основном пожилые граждане. Однако зарубежные санаторно-курортные комплексы устроены по-другому. В том же городе Велинграде, помимо всего прочего, есть современные клубы, дискотеки, магазины, великолепный променад, театр и кинотеатры. То есть можно находиться в европейском культурном городе, посещать художественные выставки, музеи, жить в хорошем средстве размещения и вечером идти развлекаться.Нужно отметить, что от сервиса советских времен, к примеру, у наших болгарских партнеров не осталось ничего. Это современные европейские гостиницы с прекрасным медицинским оснащением, куда с удовольствием едут оздоравливаться туристы из Германии, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Хотя в силу ментальности, ориентированности таким странам, как Болгария, Греция, более понятны туристы из России. Там знают их потребности, есть медицинские исследования и научные труды по работе именно с профзаболеваниями россиян.— Да, там есть интенсивные развлекательные программы, они оснащены экскурсиями, чего в уральских санаториях обычно нет, к сожалению. Между тем не только зарубежные курорты, но и, например, здравницы Северного Кавказа — Чечни, Ингушетии, Осетии — помимо самого санаторно-курортного комплекса представляют и комплекс интересных экскурсионных программ. В случае с молодежью это может быть определяющим фактором.Также, конечно, важен престиж. Молодежь активно позиционирует себя в Instagram, Facebook. И размещать фотографии на фоне старой аппаратуры, ржавых ванн совершенно неинтересно, каким бы эффективным ни было лечение. Даже если медицинский эффект будет сопоставим, выиграет здравница с современным оформлением, с возможностью в свободное время увидеть какие-то памятники архитектуры, посетить интересные места.В этом отношении уральские лечебно-оздоровительные учреждения проигрывают, и данную проблему крайне сложно решить просто потому, что локация наших санаториев привязана к природным факторам, вследствие чего удалена от городов. И здесь молодежь будет предпочитать те санатории, где есть чем развлечься.Нужно отметить, что, когда будет систематизирована вся информация об уральских здравницах и лечебно-оздоровительных учреждениях наших партнеров, любому жителю региона или предприятию станет гораздо легче сориентироваться на этом рынке и выбрать то, что ему подходит. Над этим мы сейчас и работаем.