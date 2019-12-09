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Суд обязал компанию «СинараТрансАвто» выплатить работнику 200 тыс. рублей за травму на производстве

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2019. Суд обязал компанию «СинараТрансАвто» выплатить работнику 200 тысяч рублей компенсации морального вреда за травму на производстве. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.



Как говорится в материалах дела, несчастный случай с водителем ООО «СинараТрансАвто» произошел в сентябре 2018 года. Мужчина менял пневморессору на автобусе, одна из направляющих трубок вылетела из-под пресса и ударила его по голове. С тяжелыми травмами головы его госпитализировали.



«В обязанности водителя ООО «СинараТрансАвто» не входили работы по ремонту автобуса. При этом ранее он не работал с электрогидравлическим прессом, с технологией работ был не знаком. Как отмечено в акте формы Н-1, вред здоровью мужчине был причинен исключительно по вине работодателя и вследствие многочисленных нарушений в области охраны труда, допущенных работодателем. Вины самого водителя, а также факта грубой неосторожности при расследовании ЧП установлено не было», — говорится в сообщении.



Пострадавший подал иск к ООО «СинараТрансАвто» о выплате компенсации морального вреда в Красногорский районный суд Каменска-Уральского. Ответчик не оспаривал свою вину в причинении вреда, был готов заключить с истцом мировое соглашение и выплатить компенсацию морального вреда в сумме 100 тыс. руб. Однако истец от предложения отказался. Решением Красногорского райсуда Каменска-Уральского исковые требования были удовлетворены частично. С ответчика взыскан моральный вред в размере 100 тыс. руб. и 2 тыс. руб. в возмещение расходов по удостоверению доверенности.



Истец не согласился с решением и обжаловал его в Свердловском областном суде. Рассмотрев материалы дела, судебная коллегия не согласилась с выводом суда первой инстанции о том, что компенсация морального вреда в размере 100 тыс. руб. соответствует требованиям разумности и справедливости, компенсирует причиненный истцу моральный вред.



Суд апелляционной инстанции принял во внимание тяжесть травмы истца, период прохождения стационарного лечения, трудоспособный возраст и увеличил сумму компенсации морального вреда до 200 тыс. руб. В остальной части решение Красногорского районного суда Каменска-Уральского оставлено без изменений, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

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