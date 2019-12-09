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Суд обязал компанию «СинараТрансАвто» выплатить работнику 200 тыс. рублей за травму на производстве
9 декабрь 2019 (17:18)
УрБК, Екатеринбург, 09.12.2019. Суд обязал компанию «СинараТрансАвто» выплатить работнику 200 тысяч рублей компенсации морального вреда за травму на производстве. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.
Как говорится в материалах дела, несчастный случай с водителем ООО «СинараТрансАвто» произошел в сентябре 2018 года. Мужчина менял пневморессору на автобусе, одна из направляющих трубок вылетела из-под пресса и ударила его по голове. С тяжелыми травмами головы его госпитализировали.
«В обязанности водителя ООО «СинараТрансАвто» не входили работы по ремонту автобуса. При этом ранее он не работал с электрогидравлическим прессом, с технологией работ был не знаком. Как отмечено в акте формы Н-1, вред здоровью мужчине был причинен исключительно по вине работодателя и вследствие многочисленных нарушений в области охраны труда, допущенных работодателем. Вины самого водителя, а также факта грубой неосторожности при расследовании ЧП установлено не было», — говорится в сообщении.
Пострадавший подал иск к ООО «СинараТрансАвто» о выплате компенсации морального вреда в Красногорский районный суд Каменска-Уральского. Ответчик не оспаривал свою вину в причинении вреда, был готов заключить с истцом мировое соглашение и выплатить компенсацию морального вреда в сумме 100 тыс. руб. Однако истец от предложения отказался. Решением Красногорского райсуда Каменска-Уральского исковые требования были удовлетворены частично. С ответчика взыскан моральный вред в размере 100 тыс. руб. и 2 тыс. руб. в возмещение расходов по удостоверению доверенности.
Истец не согласился с решением и обжаловал его в Свердловском областном суде. Рассмотрев материалы дела, судебная коллегия не согласилась с выводом суда первой инстанции о том, что компенсация морального вреда в размере 100 тыс. руб. соответствует требованиям разумности и справедливости, компенсирует причиненный истцу моральный вред.
Суд апелляционной инстанции принял во внимание тяжесть травмы истца, период прохождения стационарного лечения, трудоспособный возраст и увеличил сумму компенсации морального вреда до 200 тыс. руб. В остальной части решение Красногорского районного суда Каменска-Уральского оставлено без изменений, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Как говорится в материалах дела, несчастный случай с водителем ООО «СинараТрансАвто» произошел в сентябре 2018 года. Мужчина менял пневморессору на автобусе, одна из направляющих трубок вылетела из-под пресса и ударила его по голове. С тяжелыми травмами головы его госпитализировали.
«В обязанности водителя ООО «СинараТрансАвто» не входили работы по ремонту автобуса. При этом ранее он не работал с электрогидравлическим прессом, с технологией работ был не знаком. Как отмечено в акте формы Н-1, вред здоровью мужчине был причинен исключительно по вине работодателя и вследствие многочисленных нарушений в области охраны труда, допущенных работодателем. Вины самого водителя, а также факта грубой неосторожности при расследовании ЧП установлено не было», — говорится в сообщении.
Пострадавший подал иск к ООО «СинараТрансАвто» о выплате компенсации морального вреда в Красногорский районный суд Каменска-Уральского. Ответчик не оспаривал свою вину в причинении вреда, был готов заключить с истцом мировое соглашение и выплатить компенсацию морального вреда в сумме 100 тыс. руб. Однако истец от предложения отказался. Решением Красногорского райсуда Каменска-Уральского исковые требования были удовлетворены частично. С ответчика взыскан моральный вред в размере 100 тыс. руб. и 2 тыс. руб. в возмещение расходов по удостоверению доверенности.
Истец не согласился с решением и обжаловал его в Свердловском областном суде. Рассмотрев материалы дела, судебная коллегия не согласилась с выводом суда первой инстанции о том, что компенсация морального вреда в размере 100 тыс. руб. соответствует требованиям разумности и справедливости, компенсирует причиненный истцу моральный вред.
Суд апелляционной инстанции принял во внимание тяжесть травмы истца, период прохождения стационарного лечения, трудоспособный возраст и увеличил сумму компенсации морального вреда до 200 тыс. руб. В остальной части решение Красногорского районного суда Каменска-Уральского оставлено без изменений, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
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