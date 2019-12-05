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Суд признал банкротом Выйский деревообрабатывающий комбинат

5 декабрь 2019 (09:43)

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2019. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Выйский деревообрабатывающий комбинат» банкротом. Об этом сообщается в материалах арбитража.

«Признать ООО «Выйский ДОК» несостоятельным (банкротом). Открыть конкурсное производство сроком на шесть месяцев, до 18 мая 2020 года», — говорится в судебном решении.

Отметим, что заявление о банкротстве ООО «Выйский ДОК» в сентябре 2018 года подало территориальное подразделение ФНС России. Сумма исковых требований тогда превышала 27 млн руб.

ООО «Выйский ДОК» зарегистрировано в Нижнем Тагиле по Серебрянскому тракту, 15. Основной вид деятельности — производство пиломатериалов и другой продукции из древесины.

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