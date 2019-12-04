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АСВ: Страховая ответственность госкорпорации с принятием нового закона может возрасти до 0,3%





«Агентство оценило возможную нагрузку на Фонд обязательного страхования вкладов в случае принятия законопроекта. Потенциальное увеличение страховой ответственности АСВ в связи со страхованием вкладов социальных НКО прогнозируется на уровне 0,1-0,3% от текущего размера (18,4 трлн руб.). Относительно оценки предложенного в законопроекте увеличения лимита страховой защиты временно высоких остатков вкладов, образовавшихся в результате социально значимых событий в жизни граждан (реализация жилого помещения, получение наследства, выплата возмещения ущерба и т. п.), необходимо отметить, что временно высокие остатки не имеют значимого размера в балансах банков, являются разовыми и нетипичными для массового вкладчика. Вероятность возникновения подобных ситуаций невелика в сравнении с обычными страховыми выплатами, и, следовательно, дополнительная нагрузка на Фонд обязательного страхования вкладов по данным случаям также оценивается как незначительная», — пояснили УрБК в департаменте общественных связей госкорпорации.



По оценкам АСВ, «с учетом данных фактов прогнозируемый рост страховой ответственности Агентства и потенциальные страховые выплаты не потребуют дополнительных финансовых затрат и могут быть обеспечены за счет текущих поступлений для банков в Фонд обязательного страхования вкладов без повышения ставок отчислений».



Ранее УрБК сообщал о том, что уже в четверг, 5 декабря, законопроект о повышении максимальной страховки по банковским вкладам до 10 млн руб. в ряде особых случаев будет рассмотрен в первом чтении Госдумой. Однако, по мнению экспертов, предлагаемые изменения требуют доработки по снижению порогового значения базового уровня вкладов и перечня юридических лиц, на которых будет распространяться новый закон. Более того, финансовые аналитики считают, что наиболее интересным для клиентов банков стало бы УрБК, Москва, 04.12.2019. Потенциальное увеличение страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в связи со страхованием вкладов социальных НКО прогнозируется на уровне 0,1-0,3% от текущего размера. Об этом УрБК сообщили в департаменте общественных связей АСВ, подчеркнув, что госкорпорация поддерживает новый законопроект об увеличении страхового возмещения по банковским вкладам в ряде особых случаев с учетом необходимости его доработки ко второму чтению.«Агентство оценило возможную нагрузку на Фонд обязательного страхования вкладов в случае принятия законопроекта. Потенциальное увеличение страховой ответственности АСВ в связи со страхованием вкладов социальных НКО прогнозируется на уровне 0,1-0,3% от текущего размера (18,4 трлн руб.). Относительно оценки предложенного в законопроекте увеличения лимита страховой защиты временно высоких остатков вкладов, образовавшихся в результате социально значимых событий в жизни граждан (реализация жилого помещения, получение наследства, выплата возмещения ущерба и т. п.), необходимо отметить, что временно высокие остатки не имеют значимого размера в балансах банков, являются разовыми и нетипичными для массового вкладчика. Вероятность возникновения подобных ситуаций невелика в сравнении с обычными страховыми выплатами, и, следовательно, дополнительная нагрузка на Фонд обязательного страхования вкладов по данным случаям также оценивается как незначительная», — пояснили УрБК в департаменте общественных связей госкорпорации.По оценкам АСВ, «с учетом данных фактов прогнозируемый рост страховой ответственности Агентства и потенциальные страховые выплаты не потребуют дополнительных финансовых затрат и могут быть обеспечены за счет текущих поступлений для банков в Фонд обязательного страхования вкладов без повышения ставок отчислений».Ранее УрБК сообщал о том, что уже в четверг, 5 декабря, законопроект о повышении максимальной страховки по банковским вкладам до 10 млн руб. в ряде особых случаев будет рассмотрен в первом чтении Госдумой. Однако, по мнению экспертов, предлагаемые изменения требуют доработки по снижению порогового значения базового уровня вкладов и перечня юридических лиц, на которых будет распространяться новый закон. Более того, финансовые аналитики считают, что наиболее интересным для клиентов банков стало бы увеличение страховой суммы по вкладам до 3 млн руб. с распространением на всех вкладчиков без исключения.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">04 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:59</span><br /><strong>АСВ: Страховая ответственность госкорпорации с принятием нового закона может возрасти до 0,3%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 04.12.2019. Потенциальное увеличение страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в связи со страхованием вкладов социальных НКО прогнозируется на уровне 0,1-0,3% от текущего размера. Об этом УрБК сообщили в департаменте общественных связей АСВ, подчеркнув, что госкорпорация поддерживает новый законопроект об увеличении страхового возмещения по банковским вкладам в ряде особых случаев с учетом необходимости его доработки ко второму чтению.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091827-asv-strahovaya-otvetstvennost-goskorporacii-s-prinyatiem-novogo-zakona-mozhet-vozrasti-do-03.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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