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АСВ: Страховая ответственность госкорпорации с принятием нового закона может возрасти до 0,3%
4 декабрь 2019 (17:59)
УрБК, Москва, 04.12.2019. Потенциальное увеличение страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в связи со страхованием вкладов социальных НКО прогнозируется на уровне 0,1-0,3% от текущего размера. Об этом УрБК сообщили в департаменте общественных связей АСВ, подчеркнув, что госкорпорация поддерживает новый законопроект об увеличении страхового возмещения по банковским вкладам в ряде особых случаев с учетом необходимости его доработки ко второму чтению.
«Агентство оценило возможную нагрузку на Фонд обязательного страхования вкладов в случае принятия законопроекта. Потенциальное увеличение страховой ответственности АСВ в связи со страхованием вкладов социальных НКО прогнозируется на уровне 0,1-0,3% от текущего размера (18,4 трлн руб.). Относительно оценки предложенного в законопроекте увеличения лимита страховой защиты временно высоких остатков вкладов, образовавшихся в результате социально значимых событий в жизни граждан (реализация жилого помещения, получение наследства, выплата возмещения ущерба и т. п.), необходимо отметить, что временно высокие остатки не имеют значимого размера в балансах банков, являются разовыми и нетипичными для массового вкладчика. Вероятность возникновения подобных ситуаций невелика в сравнении с обычными страховыми выплатами, и, следовательно, дополнительная нагрузка на Фонд обязательного страхования вкладов по данным случаям также оценивается как незначительная», — пояснили УрБК в департаменте общественных связей госкорпорации.
По оценкам АСВ, «с учетом данных фактов прогнозируемый рост страховой ответственности Агентства и потенциальные страховые выплаты не потребуют дополнительных финансовых затрат и могут быть обеспечены за счет текущих поступлений для банков в Фонд обязательного страхования вкладов без повышения ставок отчислений».
Ранее УрБК сообщал о том, что уже в четверг, 5 декабря, законопроект о повышении максимальной страховки по банковским вкладам до 10 млн руб. в ряде особых случаев будет рассмотрен в первом чтении Госдумой. Однако, по мнению экспертов, предлагаемые изменения требуют доработки по снижению порогового значения базового уровня вкладов и перечня юридических лиц, на которых будет распространяться новый закон. Более того, финансовые аналитики считают, что наиболее интересным для клиентов банков стало бы увеличение страховой суммы по вкладам до 3 млн руб. с распространением на всех вкладчиков без исключения.
«Агентство оценило возможную нагрузку на Фонд обязательного страхования вкладов в случае принятия законопроекта. Потенциальное увеличение страховой ответственности АСВ в связи со страхованием вкладов социальных НКО прогнозируется на уровне 0,1-0,3% от текущего размера (18,4 трлн руб.). Относительно оценки предложенного в законопроекте увеличения лимита страховой защиты временно высоких остатков вкладов, образовавшихся в результате социально значимых событий в жизни граждан (реализация жилого помещения, получение наследства, выплата возмещения ущерба и т. п.), необходимо отметить, что временно высокие остатки не имеют значимого размера в балансах банков, являются разовыми и нетипичными для массового вкладчика. Вероятность возникновения подобных ситуаций невелика в сравнении с обычными страховыми выплатами, и, следовательно, дополнительная нагрузка на Фонд обязательного страхования вкладов по данным случаям также оценивается как незначительная», — пояснили УрБК в департаменте общественных связей госкорпорации.
По оценкам АСВ, «с учетом данных фактов прогнозируемый рост страховой ответственности Агентства и потенциальные страховые выплаты не потребуют дополнительных финансовых затрат и могут быть обеспечены за счет текущих поступлений для банков в Фонд обязательного страхования вкладов без повышения ставок отчислений».
Ранее УрБК сообщал о том, что уже в четверг, 5 декабря, законопроект о повышении максимальной страховки по банковским вкладам до 10 млн руб. в ряде особых случаев будет рассмотрен в первом чтении Госдумой. Однако, по мнению экспертов, предлагаемые изменения требуют доработки по снижению порогового значения базового уровня вкладов и перечня юридических лиц, на которых будет распространяться новый закон. Более того, финансовые аналитики считают, что наиболее интересным для клиентов банков стало бы увеличение страховой суммы по вкладам до 3 млн руб. с распространением на всех вкладчиков без исключения.
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