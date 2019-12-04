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Суд рассмотрит иск о признании банкротом МУП «Реж-водоканал»
4 декабрь 2019 (09:46)
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2019. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании МУП «Режевское водопроводно-канализационное предприятие» банкротом. Об этом сообщается в материалах арбитража.
Истцом по делу выступает АО «Энергосбыт Плюс». Сумма исковых требований составляет более 87 млн руб.
Отметим, что МУП «Реж-водоканал» зарегистрировано в Реже по улице Осипенко, 30. Основной вид деятельности предприятия — распределение воды для питьевых и промышленных нужд.
Истцом по делу выступает АО «Энергосбыт Плюс». Сумма исковых требований составляет более 87 млн руб.
Отметим, что МУП «Реж-водоканал» зарегистрировано в Реже по улице Осипенко, 30. Основной вид деятельности предприятия — распределение воды для питьевых и промышленных нужд.
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