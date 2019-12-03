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Агрохолдинг «Здоровая ферма» подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 63 млн рублей
3 декабрь 2019 (17:52)
Следственное управление СК России по Челябинской области возбудило уголовное дело по факту возможных налоговых махинаций со стороны агрохолдинга «Здоровая ферма». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Руководство предприятия подозревают в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».
«По данным следствия, в период 2014-2017 годов руководством предприятия в налоговые органы была представлена заведомо ложная информация, позволившая получить предприятию необоснованный налоговый вычет по налогу на добавленную стоимость и о завышении расходов по налогу на прибыль, что повлекло уклонение от уплаты налогов в сумме более 63 млн руб.», — говорится в сообщении.
В настоящее время следователями СК проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лиц, причастных к его совершению, в том числе изъятие документов.
В ходе расследования уголовного дела будут приняты необходимые меры для полного возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе РФ.
Руководство предприятия подозревают в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».
«По данным следствия, в период 2014-2017 годов руководством предприятия в налоговые органы была представлена заведомо ложная информация, позволившая получить предприятию необоснованный налоговый вычет по налогу на добавленную стоимость и о завышении расходов по налогу на прибыль, что повлекло уклонение от уплаты налогов в сумме более 63 млн руб.», — говорится в сообщении.
В настоящее время следователями СК проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лиц, причастных к его совершению, в том числе изъятие документов.
В ходе расследования уголовного дела будут приняты необходимые меры для полного возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе РФ.
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