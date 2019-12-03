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Гордума Екатеринбурга одобрила инициативу о создании восьмого района Академический

Екатеринбургская городская дума проголосовала за постановление о создании восьмого района в муниципалитете — Академический. Соответствующий законопроект будет направлен на рассмотрение Заксобрания Свердловской области.



Докладчиком по инициативе выступил первый замглавы Екатеринбурга Александр Ковальчик. Он сообщил депутатам, что думе предложено в «одном пакете» рассмотреть постановление о создании района, а также проголосовать за вариант законопроекта о создании восьмого района. Решено внести закон о создании восьмого района.



Александр Ковальчик пояснил, что предлагается создать административно-территориальную единицу район Академический путем слияния Верх-Исетского и Ленинского районов Екатеринбурга. Это предложение поддержано губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, утвержденная «дорожная карта» содержит пять пунктов, а переименование запланировано к 300-летию Екатеринбурга. При этом открытие представительств органов власти в новом районе запланировано на 2023 год.



По словам Александра Ковальчика, все это позволит обеспечить единый подход к развитию района, избежать дублирования полномочий между двумя районными администрациями, а также обеспечить выравнивание доступности для населения разных услуг.



Также был сделан расчет затрат на присвоение наименования географическим объектам и сделан вывод, что бюджетных затрат на переименование не потребуется.



«А название Академический привычное для всех», — резюмировал Александр Ковальчик.



В результате большинством голосов депутаты поддержали обе инициативы — законопроект о создании района Академический направят в Заксобрание.

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