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Сайт информационного агентства «УралБизнесКонсалтинг» подвергся DDoS-атаке

Сегодня, 2 декабря 2019 года, сайт информационного агентства «УралБизнесКонсалтинг» подвергся DDoS-атаке. В течение нескольких часов он был недоступен для читателей. В настоящий момент работоспособность сайта полностью восстановлена.



Редакция ИАА «УралБизнесКонсалтинг» приносит извинения за доставленные неудобства.



Заказчики и исполнители DDoS-атаки будут найдены и не останутся безнаказанными.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">02 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:55</span><br /><strong>Сайт информационного агентства «УралБизнесКонсалтинг» подвергся DDoS-атаке</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">Сегодня, 2 декабря 2019 года, сайт информационного агентства «УралБизнесКонсалтинг» подвергся DDoS-атаке. В течение нескольких часов он был недоступен для читателей. В настоящий момент работоспособность сайта полностью восстановлена.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091751-sayt-informacionnogo-agentstva-uralbizneskonsalting-podvergsya-ddos-atake.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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