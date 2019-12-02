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Сайт информационного агентства «УралБизнесКонсалтинг» подвергся DDoS-атаке

2 декабрь 2019 (16:55)

Сегодня, 2 декабря 2019 года, сайт информационного агентства «УралБизнесКонсалтинг» подвергся DDoS-атаке. В течение нескольких часов он был недоступен для читателей. В настоящий момент работоспособность сайта полностью восстановлена.

Редакция ИАА «УралБизнесКонсалтинг» приносит извинения за доставленные неудобства.

Заказчики и исполнители DDoS-атаки будут найдены и не останутся безнаказанными.

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