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Сайт информационного агентства «УралБизнесКонсалтинг» подвергся DDoS-атаке
2 декабрь 2019 (16:55)
Сегодня, 2 декабря 2019 года, сайт информационного агентства «УралБизнесКонсалтинг» подвергся DDoS-атаке. В течение нескольких часов он был недоступен для читателей. В настоящий момент работоспособность сайта полностью восстановлена.
Редакция ИАА «УралБизнесКонсалтинг» приносит извинения за доставленные неудобства.
Заказчики и исполнители DDoS-атаки будут найдены и не останутся безнаказанными.
Редакция ИАА «УралБизнесКонсалтинг» приносит извинения за доставленные неудобства.
Заказчики и исполнители DDoS-атаки будут найдены и не останутся безнаказанными.
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