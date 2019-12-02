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В Екатеринбурге оштрафовали коллекторов на 100 тыс. рублей за попытку взыскать с мужчины долг его умершей жены

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2019. В Екатеринбурге ООО «Национальная служба взыскания» оштрафовали на 100 тыс. руб. за попытку взыскать с мужчины долг его умершей жены. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.



У самого мужчины долгов нет, но между его умершей женой и банком был заключен кредитный договор.



В декабре 2018 года ему стали поступать телефонные звонки от сотрудников ООО «Национальная служба взыскания», которые требовали погасить просроченную задолженность. Мужчина говорил, что супруга умерла, но телефонные звонки и sms-сообщения не прекратились.



«Заявитель не являлся стороной договорных отношений, а также лицом, предоставившим обеспечение по договору потребительского кредита (займа), таким образом, лицо, осуществляющее деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, не вправе было требовать от него информацию по вопросам взыскания просроченной задолженности. В ходе внеплановой документарной проверки установлено, что взаимодействие ООО «Национальная служба взыскания», направленное на возврат просроченной задолженности с гражданина, осуществлялось посредством телефонных переговоров в нарушение требований Федерального закона № 230-ФЗ более одного раза в сутки, более двух раз в неделю посредством направления текстовых сообщений со скрытой информацией о номере контактного телефона, а также при отсутствии согласия должника на осуществление взаимодействия с третьим лицом, отсутствии согласия третьего лица на осуществление с ним взаимодействия», — говорится в сообщении.



По результатам проведенной внеплановой документарной проверки ООО «НСВ» привлечено к административной ответственности по статье 14.57 КоАП РФ. Согласно решению суда юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тыс. руб.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">02 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:25</span><br /><strong>В Екатеринбурге оштрафовали коллекторов на 100 тыс. рублей за попытку взыскать с мужчины долг его умершей жены</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 02.12.2019. В Екатеринбурге ООО «Национальная служба взыскания» оштрафовали на 100 тыс. руб. за попытку взыскать с мужчины долг его умершей жены. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091731-v-ekaterinburge-oshtrafovali-kollektorov-na-100-tys-rubley-za-popytku-vzyskat-s-muzhchiny-dolg-ego-umershey-zheny.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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