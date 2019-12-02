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В Екатеринбурге оштрафовали коллекторов на 100 тыс. рублей за попытку взыскать с мужчины долг его умершей жены
2 декабрь 2019 (11:25)
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2019. В Екатеринбурге ООО «Национальная служба взыскания» оштрафовали на 100 тыс. руб. за попытку взыскать с мужчины долг его умершей жены. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.
У самого мужчины долгов нет, но между его умершей женой и банком был заключен кредитный договор.
В декабре 2018 года ему стали поступать телефонные звонки от сотрудников ООО «Национальная служба взыскания», которые требовали погасить просроченную задолженность. Мужчина говорил, что супруга умерла, но телефонные звонки и sms-сообщения не прекратились.
«Заявитель не являлся стороной договорных отношений, а также лицом, предоставившим обеспечение по договору потребительского кредита (займа), таким образом, лицо, осуществляющее деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, не вправе было требовать от него информацию по вопросам взыскания просроченной задолженности. В ходе внеплановой документарной проверки установлено, что взаимодействие ООО «Национальная служба взыскания», направленное на возврат просроченной задолженности с гражданина, осуществлялось посредством телефонных переговоров в нарушение требований Федерального закона № 230-ФЗ более одного раза в сутки, более двух раз в неделю посредством направления текстовых сообщений со скрытой информацией о номере контактного телефона, а также при отсутствии согласия должника на осуществление взаимодействия с третьим лицом, отсутствии согласия третьего лица на осуществление с ним взаимодействия», — говорится в сообщении.
По результатам проведенной внеплановой документарной проверки ООО «НСВ» привлечено к административной ответственности по статье 14.57 КоАП РФ. Согласно решению суда юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тыс. руб.
У самого мужчины долгов нет, но между его умершей женой и банком был заключен кредитный договор.
В декабре 2018 года ему стали поступать телефонные звонки от сотрудников ООО «Национальная служба взыскания», которые требовали погасить просроченную задолженность. Мужчина говорил, что супруга умерла, но телефонные звонки и sms-сообщения не прекратились.
«Заявитель не являлся стороной договорных отношений, а также лицом, предоставившим обеспечение по договору потребительского кредита (займа), таким образом, лицо, осуществляющее деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, не вправе было требовать от него информацию по вопросам взыскания просроченной задолженности. В ходе внеплановой документарной проверки установлено, что взаимодействие ООО «Национальная служба взыскания», направленное на возврат просроченной задолженности с гражданина, осуществлялось посредством телефонных переговоров в нарушение требований Федерального закона № 230-ФЗ более одного раза в сутки, более двух раз в неделю посредством направления текстовых сообщений со скрытой информацией о номере контактного телефона, а также при отсутствии согласия должника на осуществление взаимодействия с третьим лицом, отсутствии согласия третьего лица на осуществление с ним взаимодействия», — говорится в сообщении.
По результатам проведенной внеплановой документарной проверки ООО «НСВ» привлечено к административной ответственности по статье 14.57 КоАП РФ. Согласно решению суда юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тыс. руб.
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